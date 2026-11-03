Glasanje za pobjednički par je otvoreno: Ovo su finalisti koji se bore za glavnu nagradu u 'Love Island Adria'

U Love Island Adria stigao je trenutak koji su svi jedva čekali – odabir finalista prve regionalne sezone popularnog dating showa. Islanderima je stigla poruka u kojoj im je otkriveno da su gledatelji ponovno imali priliku glasati za parove koje žele vidjeti u velikom finalu.

Na iznenađenje svih islandera, najmanje glasova publike dobili su Anthony i Alja skupa s Leonardom i Matijom, dok su ostala tri para – Drina i Valentin, Anja i Gašper te Mili i Luka – bili sigurni. Ubrzo je stigla nova poruka te su tri sigurna para morala odlučiti koji od preostala dva para žele zadržati u vili. Nakon međusobnog dogovora i glasanja, odlučili su pružiti priliku Anthonyju i Alji, što znači da je za Leonardu i Matiju natjecanje završilo.

Leonarda i Matija su u ispovjedaonici izjavili: "Mi smo jedini prijateljski par u vili, tako da ništa iznenađujuće. Očekivali smo, čekali smo, tako da..."