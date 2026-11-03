Glasanje za pobjednički par je otvoreno: Ovo su finalisti koji se bore za glavnu nagradu u 'Love Island Adria'

U Love Island Adria stigao je trenutak koji su svi jedva čekali – odabir finalista prve regionalne sezone popularnog dating showa. Islanderima je stigla poruka u kojoj im je otkriveno da su gledatelji ponovno imali priliku glasati za parove koje žele vidjeti u velikom finalu.
Na iznenađenje svih islandera, najmanje glasova publike dobili su Anthony i Alja skupa s Leonardom i Matijom, dok su ostala tri para – Drina i Valentin, Anja i Gašper te Mili i Luka – bili sigurni. Ubrzo je stigla nova poruka te su tri sigurna para morala odlučiti koji od preostala dva para žele zadržati u vili. Nakon međusobnog dogovora i glasanja, odlučili su pružiti priliku Anthonyju i Alji, što znači da je za Leonardu i Matiju natjecanje završilo.
Leonarda i Matija su u ispovjedaonici izjavili: "Mi smo jedini prijateljski par u vili, tako da ništa iznenađujuće. Očekivali smo, čekali smo, tako da..."
Poznata su četiri finalna para
Tako su poznata četiri para koja će se boriti za pobjedu u prvoj regionalnoj sezoni Love Island Adria:
Mili i Luka
Drina i Valentin
Anja i Gašper
Anthony i Alja
Otvoreno je finalno glasanje!
Sada je red na Vama! U Love Island Adria aplikaciji otvoreno je glasanje za četiri finalistička para, a sudjelovati mogu isključivo Voyo korisnici koji imaju na raspolaganju svojih 10 glasova. Odaberite par za koji želite da odnese pobjedu i osvoji glavnu nagradu od 50.000 eura.
Glasanje za pobjednika traje od 21 sat danas do 21 sat sutra, a pravo glasa imaju isključivo Voyo korisnici koji tako mogu podržati svoje favorite i pomoći im da postanu pobjednici prve regionalne sezone Love Island Adria!
Ne propustite – Finalni tjedan Love Island Adria ekskluzivno pratite na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu. Na Voyo pratite i novu sezonu Love Island SAD koja kreće u petak, 6. studenog!