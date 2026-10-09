'Gledam lijevo par, gledam desno par... Ubacite mi bombu!': Lara teško podnosi samački život u vili

Dok oko nje na sve strane frcaju iskre i razmjenjuju se strastveni poljupci, simpatična Lara odlučila je svoje ljubavne jadi i frustracije okrenuti na opću šalu, no priznaje da joj nije nimalo lako gledati zaljubljene golupčiće.

Treći kotačić kod Mili i Gašpera: 'Stres izaziva bore!'

Nakon što je završila u isključivo prijateljskom paru s Lukom, Lara se našla u prilično neugodnoj situaciji. Svoju muku prvo je odlučila podijeliti s Mili i Gašperom, upitavši ih može li im se pridružiti na krevetu jer se osjeća potpuno odbačeno u moru ljubavi:

"Gledam lijevo, vidim par. Gledam desno, vidim par kako se ljubi, nije mi ugodno i ne želim više biti sama!", požalila se Lara, priznavši da joj izuzetno teško pada gledati susjedni krevet u kojem leže Alisa i Anthony.

Ipak, u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu, brzo je zaključila kako se ne isplati previše živcirati oko tuđih odnosa:

"Život mi je lakši ako nemaš ljubomoru u sebi i nemaš bore. Nemaš stres, stres izaziva bore. Tako da ljubomora kod mene ne postoji", objasnila je uz osmijeh.