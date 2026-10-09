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Love Island Adria

'Gledam lijevo par, gledam desno par... Ubacite mi bombu!': Lara teško podnosi samački život u vili

Novo spajanje parova u vili 'Love Island Adria' donijelo je brojne promjene i preokrete, no za Laru je značilo ostanak u nezavidnom položaju solo igračice

RTL.hr
09.10.2026 10:25

Dok oko nje na sve strane frcaju iskre i razmjenjuju se strastveni poljupci, simpatična Lara odlučila je svoje ljubavne jadi i frustracije okrenuti na opću šalu, no priznaje da joj nije nimalo lako gledati zaljubljene golupčiće.

Treći kotačić kod Mili i Gašpera: 'Stres izaziva bore!'

Nakon što je završila u isključivo prijateljskom paru s Lukom, Lara se našla u prilično neugodnoj situaciji. Svoju muku prvo je odlučila podijeliti s Mili i Gašperom, upitavši ih može li im se pridružiti na krevetu jer se osjeća potpuno odbačeno u moru ljubavi:

"Gledam lijevo, vidim par. Gledam desno, vidim par kako se ljubi, nije mi ugodno i ne želim više biti sama!", požalila se Lara, priznavši da joj izuzetno teško pada gledati susjedni krevet u kojem leže Alisa i Anthony.

Ipak, u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu, brzo je zaključila kako se ne isplati previše živcirati oko tuđih odnosa:

"Život mi je lakši ako nemaš ljubomoru u sebi i nemaš bore. Nemaš stres, stres izaziva bore. Tako da ljubomora kod mene ne postoji", objasnila je uz osmijeh.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Molba produkciji i jutarnja tuga: 'Mogu zagrliti Luku, ali nije to to'

Unatoč tome što nastoji zadržati pozitivan stav, samoća u vili punoj parova brzo uzima svoj danak. Lara se u jednom trenutku obratila izravno kamerama i gledateljima s jasnom i glasnom željom:

"Žao mi je što sam singl, ubacite mi bombu!", zavapila je Lara u nadi da će u vilu uskoro ući novi i intrigantni muškarac koji bi je mogao oboriti s nogu.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nedostatak romantičnog partnera posebno joj je teško pao idućeg jutra nakon buđenja:

"Kada sam se probudila, bilo mi je jako čudno jer nemam nekoga koga mogu zagrliti pored sebe. Mislim, mogu Luku, ali nije to to, razumijete...", iskrena je bila Lara.

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