'Gledam lijevo par, gledam desno par... Ubacite mi bombu!': Lara teško podnosi samački život u vili

Dok oko nje na sve strane frcaju iskre i razmjenjuju se strastveni poljupci, simpatična Lara odlučila je svoje ljubavne jadi i frustracije okrenuti na opću šalu, no priznaje da joj nije nimalo lako gledati zaljubljene golupčiće.
Treći kotačić kod Mili i Gašpera: 'Stres izaziva bore!'
Nakon što je završila u isključivo prijateljskom paru s Lukom, Lara se našla u prilično neugodnoj situaciji. Svoju muku prvo je odlučila podijeliti s Mili i Gašperom, upitavši ih može li im se pridružiti na krevetu jer se osjeća potpuno odbačeno u moru ljubavi:
"Gledam lijevo, vidim par. Gledam desno, vidim par kako se ljubi, nije mi ugodno i ne želim više biti sama!", požalila se Lara, priznavši da joj izuzetno teško pada gledati susjedni krevet u kojem leže Alisa i Anthony.
Ipak, u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu, brzo je zaključila kako se ne isplati previše živcirati oko tuđih odnosa:
"Život mi je lakši ako nemaš ljubomoru u sebi i nemaš bore. Nemaš stres, stres izaziva bore. Tako da ljubomora kod mene ne postoji", objasnila je uz osmijeh.
Molba produkciji i jutarnja tuga: 'Mogu zagrliti Luku, ali nije to to'
Unatoč tome što nastoji zadržati pozitivan stav, samoća u vili punoj parova brzo uzima svoj danak. Lara se u jednom trenutku obratila izravno kamerama i gledateljima s jasnom i glasnom željom:
"Žao mi je što sam singl, ubacite mi bombu!", zavapila je Lara u nadi da će u vilu uskoro ući novi i intrigantni muškarac koji bi je mogao oboriti s nogu.
Nedostatak romantičnog partnera posebno joj je teško pao idućeg jutra nakon buđenja:
"Kada sam se probudila, bilo mi je jako čudno jer nemam nekoga koga mogu zagrliti pored sebe. Mislim, mogu Luku, ali nije to to, razumijete...", iskrena je bila Lara.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.