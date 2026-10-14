Gledamo li novi par? Anja i Gašper više ne kriju opasnu privlačnost: Pao iskren razgovor u četiri oka

Zadatak u kojem su djevojke redom ljubile momke sa zavezanim očima i slušalicama pokazao se kao savršen poligon za testiranje prave strasti među islanderima. Anja je iskoristila svojih pet minuta i strastveno poljubila Gašpera, a on nije skrivao oduševljenje nakon što je skinuo povez s očiju.

"Dobar poljubac, dobre usne, malo jezika... Dao sam sedam i pol, nije me razočaralo!", komentirao je Gašper odmah nakon izazova.

Iako je dodao da je možda očekivao malo više vremena, bilo je više nego jasno da ga je Anjin potez itekako zaintrigirao i otvorio vrata za razvijanje novih emocija.