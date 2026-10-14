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Love Island Adria

Gledamo li novi par? Anja i Gašper više ne kriju opasnu privlačnost: Pao iskren razgovor u četiri oka

Iako su svi islanderi brujali o dolasku opasne bombshellice i ogromnim napetostima koje je to izazvalo u Gašperovom odnosu s Mili, strastveni poljubac naslijepo razotkrio je neočekivanu kemiju između njega i Anje

RTL.hr
14.10.2026 15:00

Zadatak u kojem su djevojke redom ljubile momke sa zavezanim očima i slušalicama pokazao se kao savršen poligon za testiranje prave strasti među islanderima. Anja je iskoristila svojih pet minuta i strastveno poljubila Gašpera, a on nije skrivao oduševljenje nakon što je skinuo povez s očiju.

"Dobar poljubac, dobre usne, malo jezika... Dao sam sedam i pol, nije me razočaralo!", komentirao je Gašper odmah nakon izazova.

Iako je dodao da je možda očekivao malo više vremena, bilo je više nego jasno da ga je Anjin potez itekako zaintrigirao i otvorio vrata za razvijanje novih emocija.

Anja, Gašper, Love Island Adria
Anja, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iskren razgovor u četiri oka: 'Želim još jedan poljubac, malo duži!'

Nakon što su se strasti s izazova malo slegli, Gašper i Anja odlučili su se izdvojiti od ostalih islandera i u potpunoj tajnosti porazgovarati o onome što se dogodilo. Tenzije su bile opipljive, a razgovor je brzo prešao na analizu poljupca i međusobne privlačnosti koja je iznenadila oboje.

U opuštenoj atmosferi, daleko od znatiželjnih pogleda u vili, Gašper je priznao da mu se poljubac jako svidio i da bi ga volio ponoviti bez poveza na očima:

"Možda bih još jedanput htio taj poljubac i da bude malo duži... Čisto da vidimo imamo li stvarno tu kemiju", otvoreno je priznao.

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Love Island Adria

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