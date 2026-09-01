Gledatelji oduševljeni Sašom Lozarom u 'Love Islandu Adria': 'Znači hit'

Saša Lozar iza sebe već ima bogato iskustvo u glazbi, televiziji, radiju, sinkronizaciji i moderiranju, no priznaje da je ova uloga za njega nešto potpuno novo. Upravo će njegov glas dodatno komentirati zbivanja među islanderima, a gledatelje očekuju duhovite provokacije i komentari, ali bez vrijeđanja. Saša je najavio da će se osloniti i na iskustvo iz jutarnjeg radijskog programa, gdje je naučio svakodnevne situacije promatrati i interpretirati na neuobičajen način, uz dobru dozu zezancije.

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"Očekujem da naša verzija showa bude jednako bombastična kao i strana", poručio je Lozar, dodavši kako se nada da će mu islanderi dati dovoljno materijala za njegove komentare. A čini se da se njegovu novom angažmanu već veseli i publika. Ispod objava ubrzo su se pojavile pozitivne reakcije poput: Znači hit", Bit će uzbudljivo" i Ooo top".

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