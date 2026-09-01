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Love Island Adria

Gledatelji oduševljeni Sašom Lozarom u 'Love Islandu Adria': 'Znači hit'

Saša Lozar novo je pojačanje 'Love Islanda Adria', a vijest da će upravo njegov prepoznatljivi glas pratiti dogodovštine islandera naišla je na odlične reakcije gledatelja. Poznati glazbenik i radijski voditelj preuzet će ulogu voiceovera, odnosno naratora regionalne verzije svjetski poznatog dating showa koji 13. rujna stiže na platformu Voyo

RTL.hr
01.09.2026 13:11

Saša Lozar iza sebe već ima bogato iskustvo u glazbi, televiziji, radiju, sinkronizaciji i moderiranju, no priznaje da je ova uloga za njega nešto potpuno novo. Upravo će njegov glas dodatno komentirati zbivanja među islanderima, a gledatelje očekuju duhovite provokacije i komentari, ali bez vrijeđanja. Saša je najavio da će se osloniti i na iskustvo iz jutarnjeg radijskog programa, gdje je naučio svakodnevne situacije promatrati i interpretirati na neuobičajen način, uz dobru dozu zezancije.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Očekujem da naša verzija showa bude jednako bombastična kao i strana", poručio je Lozar, dodavši kako se nada da će mu islanderi dati dovoljno materijala za njegove komentare. A čini se da se njegovu novom angažmanu već veseli i publika. Ispod objava ubrzo su se pojavile pozitivne reakcije poput: Znači hit", Bit će uzbudljivo" i Ooo top".

'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!

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