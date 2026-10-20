Gledatelji rekli svoje! Jedan par slavi, a drugi na korak do ispadanja iz 'Love Island Adria'

Prva je telefon u ruke uzela Drina, a sadržaj poruke koja je stigla usred tulumarenja brzo je privukao pažnju svih prisutnih islandera.
Veliko priznanje za Lidiju i Luku
Gledatelji su imali zadatak izabrati par koji smatraju najuzbudljivijim u vili, a najveći broj glasova otišao je u ruke Lidije i Luke!
Lidia i Luka tako su dobili službenu potvrdu publike da je njihova kemija i povezanost prepoznata izvan zidova vile. No, dok je ovaj par slavio i uživao u podršci gledatelja, veselje u vili bilo je kratkog vijeka jer je uslijedila druga, znatno neprijatnija vijest.
Šokantna poruka prekinula slavlje: Četiri islandera na klimavim nogama
Ubrzo nakon prve obavijesti, Gašper je naglas pročitao drugu poruku koja je donijela hladan tuš za dio ekipe. Prema glasovima publike, najmanje simpatiziranja osvojili su Anamarija i Nikola.
"Najmanje glasova osvojili su Anamarija i Nikola, koji od ovog trenutka više nisu u paru", glasila je poruka koja je momentalno promijenila dinamiku u vili.
Ova iznenadna presuda gledatelja znači da Anamarija i Nikola više ne mogu računati jedno na drugo kao partneri u showu, čime je njihov daljnji boravak na Tenerifeu stavljen pod veliki znak pitanja. Prekidom njihovog statusa, čak četiri islandera u vili ostala su u singl statusu, što garantira veliku napetost i borbu za opstanak.
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