Gledatelji rekli svoje! Jedan par slavi, a drugi na korak do ispadanja iz 'Love Island Adria'

Luda zabava i opuštena atmosfera u vili 'Love Island Adria' u sekundi su pali u drugi plan kada su na telefone natjecatelja stigle dvije neočekivane poruke! Odluka gledatelja donijela je potpunu dramu u odnosima, izravno nagradivši jedan par, dok je druge gurnula u opasnu zonu

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Prva je telefon u ruke uzela Drina, a sadržaj poruke koja je stigla usred tulumarenja brzo je privukao pažnju svih prisutnih islandera.

Veliko priznanje za Lidiju i Luku

Gledatelji su imali zadatak izabrati par koji smatraju najuzbudljivijim u vili, a najveći broj glasova otišao je u ruke Lidije i Luke! Lidia i Luka tako su dobili službenu potvrdu publike da je njihova kemija i povezanost prepoznata izvan zidova vile. No, dok je ovaj par slavio i uživao u podršci gledatelja, veselje u vili bilo je kratkog vijeka jer je uslijedila druga, znatno neprijatnija vijest.

icon-expand icon-close icon-close Luka i Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Šokantna poruka prekinula slavlje: Četiri islandera na klimavim nogama

Ubrzo nakon prve obavijesti, Gašper je naglas pročitao drugu poruku koja je donijela hladan tuš za dio ekipe. Prema glasovima publike, najmanje simpatiziranja osvojili su Anamarija i Nikola. "Najmanje glasova osvojili su Anamarija i Nikola, koji od ovog trenutka više nisu u paru", glasila je poruka koja je momentalno promijenila dinamiku u vili.

icon-expand Lara, Anamarija, Nikola, Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo