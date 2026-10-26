Gledatelji znaju sve, a sad je red na njih: Na velikom platnu razotkrivaju se tajne islandera

U vili showa Love Island Adria atmosfera je napeta jer se islanderima sprema večer koju zasigurno neće tako lako zaboraviti. Nakon nevjerojatno napetih dana ispunjenih nesuglasicama, novim ulascima i emotivnim previranjima, u kuću je stigla službena obavijest koja je odmah podigla prašinu. Islanderima je najavljeno da ih očekuje noć "dostojna velikog platna", a ubrzo je svima postalo jasno da je na rasporedu dobro poznata – filmska večer.

Prije nego što su uopće saznali što ih točno čeka na filmskom platnu, islanderi su se odlučili temeljito pripremiti i dotjerati za ovu posebnu prigodu. Uredili su se od glave do pete, udobno se smjestili ispred velikog platna u dvorištu i naoružali punim zdjelama kokica.

Iako je u samom početku sve djelovalo izuzetno opušteno, veselo i zabavno, među pojedinim islanderima mogla se primijetiti i doza nervoze. U zraku je visjelo jasno pitanje – kakve će reakcije uslijediti kada se svjetla u potpunosti ugase i kada započne projekcija materijala koji dosad nisu imali prilike vidjeti.

Filmska večer, u svijetu ovakvog formata poznatija kao Movie Night, tradicionalno predstavlja ključan trenutak u svakoj sezoni koji ima snagu u potpunosti transformirati i uzdrmati dosadašnju dinamiku unutar kuće. Islanderi na velikom ekranu dobivaju priliku vidjeti snimke situacija koje su se odvijale iza njihovih leđa tijekom boravka na Tenerifeu, a mnoge od tih scena ostale su im skrivene sve do ovog trenutka.

Dok su gledatelji pred malim ekranima iz dana u dan imali potpun uvid u svaki detalj, razgovor i potez natjecatelja, islanderi se tek sada prvi put izravno suočavaju s dijelovima priče koji su im bili zatajeni. Na platnu se mogu pojaviti skriveni razgovori, neočekivani flertovi, iskrena mišljenja izgovorena u ispovjedaonici, ali i reakcije koje pojedini parovi nisu očekivali od svojih partnera.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.