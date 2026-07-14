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Grčki bog tursko-talijanskih korijena zaludio 'Love Island': Izgleda nestvarno, ali s curama radi kardinalnu grešku!

Lorenzo iz nove sezone 'Love Islanda UK' osvaja srca milijuna

RTL.hr
14.07.2026 20:00

Lorenzo Alessi, 28-godišnji poduzetnik talijansko-turskih korijena iz Hertfordshirea, od prvog se dana nametnuo kao jedan od najzapaženijih natjecatelja nove sezone britanskog "Love Islanda". Unatoč izgledu koji su mnogi prozvali božanskim, njegova osobnost ostaje enigma koja zbunjuje i otočane i gledatelje.

Lorenzo, Love Island UK
Lorenzo, Love Island UK FOTO: RTL

S dečkima legenda, s djevojkama sasvim druga priča

George Knight, koji je ušao kao prvi bombshell, otkrio je kakav je Lorenzo zapravo. Prema njegovim riječima, Lorenzo je s muškim dijelom ekipe potpuno druga osoba. "O, moj Bože. Lorenzo je neumoljiv, sjajna zafrkancija, brbljav, lako je s njim razgovarati, smiješan i karizmatičan. Kad sam ga prvi put upoznao, pomislio sam: 'Ovaj tip mi je konkurencija i nemam šanse'", ispričao je George. No, dodaje pak kako je s djevojkama situacija dijametralno suprotna. "Sudeći po onome što sam čuo od nekih djevojaka, on je jednostavno suhoparan. Ne možete izgledati kao grčki bog i samo mrmljati djevojci u lice." Georgeova teorija je da se Lorenzo toliko navikao da mu se djevojke same nude zbog izgleda da nikada nije morao usavršiti vještinu zavođenja razgovorom.

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Samouvjereni igrač koji izaziva kontroverze

Lorenza, koji se vodi krilaticom "sve je pošteno u ljubavi i ratu", od početka prate drame. U vilu je ušao kao jedan od originalnih otočana i prvo se spojio s Jasmine Müller. Osim nje, pokazao je interes za Priyu te Yasmin.

Njegov put u vili ostaje nepredvidiv, a gledatelji s nestrpljenjem iščekuju hoće li ovaj "grčki bog" ikada pokazati djevojkama onu opuštenu stranu koju, čini se, čuva samo za djevojku koja će osvojiti njegovo srce.

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