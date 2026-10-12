Hoće li Anja poslušati Valentina i razoriti zauzeti par? 'Ja mislim da bi trebala probati s Gašperom!'

Hoće li Anja poslušati Valentinov savjet i nastaviti borbu ili nas tek očekuje pravi zaplet na Tenerifeu?

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Zatekavši se u situaciji da mora preispitati svoje daljnje opcije u showu, Anja nije dugo čekala da otvori dušu i prizna tko joj je zapravo najviše prirastao srcu. U iskrenom razgovoru otkrila je da je njezin favorit već zauzet, što je odmah podiglo pravu prašinu među stanarima: "Trenutno u vili jedina osoba koja mi se sviđa na način da mi se sviđa njegov karakter i da mi se fizički sviđa jest Gašper", izjavila je Anja bez ustručavanja.

icon-expand icon-close icon-close Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Valentin dao svoj sud

Njezine iskrene osjećaje primijetili su i drugi kandidati, a situaciju je bez ustručavanja prokomentirao Valentin. Umjesto da je odgovori od miješanja u tuđi odnos, dao je svoj jasan sud o ljubavnom trokutu: "Ja mislim da bi Anja trebala probati nešto s Gašperom. Znam da to Mili potencijalno ne bi odgovaralo, ali ja iskreno mislim da bi to bilo bolje za nju", poručio je Valentin bez okolišanja.

icon-expand Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo