Hoće li Anja poslušati Valentina i razoriti zauzeti par? 'Ja mislim da bi trebala probati s Gašperom!'

Zatekavši se u situaciji da mora preispitati svoje daljnje opcije u showu, Anja nije dugo čekala da otvori dušu i prizna tko joj je zapravo najviše prirastao srcu. U iskrenom razgovoru otkrila je da je njezin favorit već zauzet, što je odmah podiglo pravu prašinu među stanarima:
"Trenutno u vili jedina osoba koja mi se sviđa na način da mi se sviđa njegov karakter i da mi se fizički sviđa jest Gašper", izjavila je Anja bez ustručavanja.
Valentin dao svoj sud
Njezine iskrene osjećaje primijetili su i drugi kandidati, a situaciju je bez ustručavanja prokomentirao Valentin. Umjesto da je odgovori od miješanja u tuđi odnos, dao je svoj jasan sud o ljubavnom trokutu:
"Ja mislim da bi Anja trebala probati nešto s Gašperom. Znam da to Mili potencijalno ne bi odgovaralo, ali ja iskreno mislim da bi to bilo bolje za nju", poručio je Valentin bez okolišanja.
Anja je odlučila nasamo razgovarati s Gašperom te mu otvoreno ponovila svoje osjećaje, naglasivši kako bi na ceremoniji biranja odabrala upravo njega. Iako joj on nije dao izravno zeleno svjetlo za romansu, jasno je da mu pažnja godi i da o svemu duboko razmišlja.
Ovaj razvoj događaja nikako se nije svidio Mili. Njezina ljubomora odmah je izbila na površinu, a cijela situacija kulminirala je žučnom raspravom o povjerenju. Mili je priznala kako bi joj izrazito smetalo da se Anja nastavi motati oko njezinog partnera, dok se s druge strane Gašper počinje osjećati stjeran u kut.
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