Hoće li otići korak dalje? Drina i Valentin provest će noć sami u ljubavnom gnijezdu

Glasovanjem publike odlučeno je tko je osvojio laskavu titulu omiljenog natjecatelja, a najveći broj glasova pripao je Drini . Uz tu titulu stigla je i najprivlačnija nagrada – ključevi tajnog 'ljubavnog gnijezda'!

Drina nije imala nikakve dvojbe oko toga koga želi povesti sa sobom u privatni apartman. Njezin izbor pao je na Valentina, s kojim već neko vrijeme gradi sve čvršću povezanost. Vijest o njihovom odlasku u tajnu sobu izazvala je val uzbuđenja, ali i laganu zavist ostalih kandidata.

Drina nije skrivala koliko se veseli bijegu od znatiželjnih pogleda i općeg kaosa u kući:

"Napokon mir i tišina! Mnogo mi je lijepo s mojim likom nasamo. Nema drugih ljudi koji hrču i urlaju okolo", poručila je oduševljeno, svjesna da je ovo rijetka prilika za pravu intimu u vili.