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Love Island Adria

Hoće li otići korak dalje? Drina i Valentin provest će noć sami u ljubavnom gnijezdu

Nakon još jedne napete ceremonije spajanja parova u vili 'Love Island Adria', gledatelje je dočekalo pravo iznenađenje!

RTL.hr
08.10.2026 22:20

Glasovanjem publike odlučeno je tko je osvojio laskavu titulu omiljenog natjecatelja, a najveći broj glasova pripao je Drini. Uz tu titulu stigla je i najprivlačnija nagrada – ključevi tajnog 'ljubavnog gnijezda'!

Bijeg iz zajedničke spavaonice: Bez hrkanja i znatiželjnih pogleda

Drina nije imala nikakve dvojbe oko toga koga želi povesti sa sobom u privatni apartman. Njezin izbor pao je na Valentina, s kojim već neko vrijeme gradi sve čvršću povezanost. Vijest o njihovom odlasku u tajnu sobu izazvala je val uzbuđenja, ali i laganu zavist ostalih kandidata.

Drina nije skrivala koliko se veseli bijegu od znatiželjnih pogleda i općeg kaosa u kući:

"Napokon mir i tišina! Mnogo mi je lijepo s mojim likom nasamo. Nema drugih ljudi koji hrču i urlaju okolo", poručila je oduševljeno, svjesna da je ovo rijetka prilika za pravu intimu u vili.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Šampanjac, voće i vruće pitanje: Što će se dogoditi iza zatvorenih vrata?

Ekskluzivni apartman pripremio je za par pravi luksuz – hladni šampanjac, svježe voće i ugodan ambijent daleko od ostatka ekipe. No, ono što sve u vili i pred malim ekranima najviše zanima jest: hoće li Drina i Valentin iskoristiti ovu noć i otići korak dalje?

Dok se u vili već naveliko nagađa koliko će se opustiti čim se ugase glavna svjetla, Valentin je zagonetno nagovijestio kako namjerava uživati u svakoj sekundi nasamo s Drinom, držeći sve u potpunoj neizvjesnosti.

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