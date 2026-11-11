Hrvatski Justin Bieber? Toni je osvojio srca regije, a evo kako se provodi nakon 'Love Islanda'

Bivši islander Matija podijelio je zanimljiv video s nedavnog svečanog okupljanja ekipe, a preko snimke na kojoj se Toni pojavljuje osvanuo je znakovit natpis koji ga je usporedio s kanadskom pop zvijezdom. Usporedba je odmah pokupila simpatije fanova, a fotografije i snimke s eventa potvrdile su da Toni ima onu prepoznatljivu energiju koja privlači poglede gdje god se pojavi.
No, osim što privlači pažnju svojim izgledom i statusom nove zvijezde društvenih mreža, Toni je pažnju privukao i u društvu atraktivne Lare.
Kemija s Larom i novi koraci u vanjskom svijetu
Iako su kamere u vili pratile razne romanse, zabava se za Tonija i Laru očito zahuktala i nakon završetka showa. Par je snimljen u opuštenom i prisnom druženju, a sudeći prema fotografijama na kojima zajedno nazdravljaju i odlično se zabavljaju, između njih i u vanjskom svijetu vlada sjajna kemija.
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