'I dalje mi smeta ova situacija i ne mogu se opustiti': Anthony je spavao sam na kauču

Tijekom ceremonije, Alisa je istaknula kako vjeruje da se iz njihovog prijateljstva s vremenom može roditi nešto više, a Anthony je u tom trenutku djelovao spremno istražiti taj potencijal. Međutim, čim su se ugasila svjetla, situacija se naglo promijenila.
Umjesto romantičnih trenutaka pored nove partnerice, Anthony se usred noći premjestio u dnevni boravak:
"Oko pola noći sam odlučio da spavam na sofi", priznao je Anthony idućeg jutra, ne skrivajući da ga koče nerazjašnjeni osjećaji.
"Još i dalje mi smeta situacija i ne mogu da se opustim potpuno s Alisom", iskren je bio pred kamerama.
Misli i dalje idu prema Lari: 'I dalje imam emocije za tebe'
Glavni razlog njegove nesigurnosti leži u bivšoj partnerici. Anthony je otvoreno dao do znanja da se ne može prepustiti Alisi dok god rješava prošlost:
"I dalje mi se vrti situacija sa Larom u glavi", priznao je razočarano.
Ni Lari nije bilo svejedno gledati novi par u krevetu pokraj sebe, priznavši kako je jutro dočekala s čudnim osjećajem jer se probudila sama. Svjestan da stvari ne mogu ostati nerazjašnjene, Anthony je iskoristio tematsku zabavu iz bajke kako bi pozvao Laru na razgovor na terasi.
Tamo joj je potpuno otvorio dušu i priznao kako je i dalje promatra po vili:
"I dalje imam emocije za tebe...", rekao joj je iskreno.
Unatoč njegovom priznanju, Lara je odlučila ostati na oprezu. Prihvatila je razgovor, ali mu je jasno poručila kako u ovom trenutku ne želi romantičnu vezu te predložila da njihov odnos nastave graditi isključivo na prijateljskim temeljima.
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