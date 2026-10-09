'I dalje mi smeta ova situacija i ne mogu se opustiti': Anthony je spavao sam na kauču

Tijekom ceremonije, Alisa je istaknula kako vjeruje da se iz njihovog prijateljstva s vremenom može roditi nešto više, a Anthony je u tom trenutku djelovao spremno istražiti taj potencijal. Međutim, čim su se ugasila svjetla, situacija se naglo promijenila.

Umjesto romantičnih trenutaka pored nove partnerice, Anthony se usred noći premjestio u dnevni boravak:

"Oko pola noći sam odlučio da spavam na sofi", priznao je Anthony idućeg jutra, ne skrivajući da ga koče nerazjašnjeni osjećaji.

"Još i dalje mi smeta situacija i ne mogu da se opustim potpuno s Alisom", iskren je bio pred kamerama.