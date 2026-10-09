Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

'I dalje mi smeta ova situacija i ne mogu se opustiti': Anthony je spavao sam na kauču

U vili 'Love Island Adria' održalo se novo spajanje parova u kojem je Alisa za svog partnera odabrala Anthonyja. Iako su mnogi očekivali početak nove romanse, noć u spavaćoj sobi ubrzo se pretvorila u pravu dramu kada je Anthony odlučio napustiti zajednički krevet

RTL.hr
09.10.2026 14:30

Tijekom ceremonije, Alisa je istaknula kako vjeruje da se iz njihovog prijateljstva s vremenom može roditi nešto više, a Anthony je u tom trenutku djelovao spremno istražiti taj potencijal. Međutim, čim su se ugasila svjetla, situacija se naglo promijenila.

Umjesto romantičnih trenutaka pored nove partnerice, Anthony se usred noći premjestio u dnevni boravak:

"Oko pola noći sam odlučio da spavam na sofi", priznao je Anthony idućeg jutra, ne skrivajući da ga koče nerazjašnjeni osjećaji.

"Još i dalje mi smeta situacija i ne mogu da se opustim potpuno s Alisom", iskren je bio pred kamerama.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Misli i dalje idu prema Lari: 'I dalje imam emocije za tebe'

Glavni razlog njegove nesigurnosti leži u bivšoj partnerici. Anthony je otvoreno dao do znanja da se ne može prepustiti Alisi dok god rješava prošlost:

"I dalje mi se vrti situacija sa Larom u glavi", priznao je razočarano.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ni Lari nije bilo svejedno gledati novi par u krevetu pokraj sebe, priznavši kako je jutro dočekala s čudnim osjećajem jer se probudila sama. Svjestan da stvari ne mogu ostati nerazjašnjene, Anthony je iskoristio tematsku zabavu iz bajke kako bi pozvao Laru na razgovor na terasi.

Tamo joj je potpuno otvorio dušu i priznao kako je i dalje promatra po vili:

"I dalje imam emocije za tebe...", rekao joj je iskreno.

Unatoč njegovom priznanju, Lara je odlučila ostati na oprezu. Prihvatila je razgovor, ali mu je jasno poručila kako u ovom trenutku ne želi romantičnu vezu te predložila da njihov odnos nastave graditi isključivo na prijateljskim temeljima.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

anthony love island adria love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Nakon poljupca uslijedile suze! Alja i Nikola u teškim razgovorima: 'Stvarno mi se ne da više o tome!'

Moglo bi te zanimati

Tko je Mili, djevojka koja je podigla najveću prašinu u 'Love Islandu Adria'? Njezina veza s Gašperom izaziva lavinu reakcija

U 'Love Island Adria' sprema se veliko iznenađenje! Lara potrčala odmah jer u vilu stiže...

'Vidi je, kako je slatka': Anthony priznao osjećaje prema Lari i otkrio da bi je opet izabrao

Hoće li otići korak dalje? Drina i Valentin provest će noć sami u ljubavnom gnijezdu

Spojler alert! Alisa donijela veliku odluku na spajanju parova: Odabrala onog s kim želi 'nešto više'

Cure savjetovale Mili da bude oprezna s Gašperom: 'Publika nam je već poslala signal da tu nešto ne štima!'

Pročitaj na Net.hr
Napustio nas avangardni roker: Prisjetite se najboljih trenutaka Gorana Bareta
Preminuo je Goran Bare
Dalibor je pobjednik ovotjedne 'Večere za 5': 'Nisam ovo uopće očekivao!'
Od arhitektonskih trikova do luksuznih vila: 'Dom po mom' s Lanom Pavić ove nedjelje na RTL-u
Čiste mu toalet, kuhaju, brinu o vešu: Diddy u zatvoru živi kao kralj! Čak mu i noge peru
Kakve ljepotice! Pogledajte tko je sinoć zablistao u Dubrovniku
Blanka ga odavno skinula, ali njezin bivši muž ne: Zašto Ruben još uvijek nosi vjenčani prsten?
A$AP Rocky stigao u Beograd: Pogledajte kakva je atmosferu napravio pred srpskom publikom
Ništa od koncerata Parnog valjka u listopadu i studenome: Sve odgodili, pjevač mora na operaciju
Poznati domaći dizajner oprašta se od svijeta mode: Otkrijte što vas još čeka u novoj RTL Sceni