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Love Island Adria

Iako za novi par navija od početka, Drina poručuje: 'Mili voli raditi stvari prebrzo'

Uzbuđenje u završnici ne jenjava, a dok Mili sja od sreće i planira iduće korake, njezina najveća podrška u vili poziva na dozu opreza

RTL.hr
02.11.2026 22:10

Odnos Mili i Luke sve je čvršći, a nakon romantičnih i strastvenih trenutaka pod plahtama, Mili je u razgovoru s djevojkama odlučila iznijeti sve što joj je na duši. Otvoreno im je priznala kako se osjeća kao da su na samom pragu službene veze te da je trenutačno presretna.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

U opuštenom ženskom krugu Mili se osvrnula i na svoju prošlost u vili, izravno usporedivši odnos s Gašperom i ovaj koji sada gradi s Lukom. Iako je naglasila da joj je s Gašperom u određenim trenucima bilo lijepo, iskreno je zaključila kako je duboko u sebi znala da prava ljubav ipak ne izgleda tako te da je tek uz Luku osjetila onu pravu i potpunu povezanost.

Drina i Mili, Love Island Adria
Drina i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Podrška s dozom opreza: Što poručuje njihova 'kuma'?

Cijela situacija nije prošla bez reakcije Drine, koja od samog početka važi za njihovu najveću podršku. Upravo je Drina u vili imala ulogu glavne spajateljice – kao dobra prijateljica i s Mili i s Lukom, prva je uočila njihovu kemiju, pogurala ih jedno prema drugome i neslužbeno preuzela titulu njihove "kume".

Ipak, u ispovjedaonici je ponudila nešto suzdržaniji i zreliji pogled na njihov ubrzani napredak.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Vidim da im lijepo ide, super, napreduju – i neka ih, nek uživaju djeca, nek se raduju, nek se vesele...", prokomentirala je Drina uz osmijeh, no odmah potom dodala i dozu zabrinutosti: "Ali opet ne bih da to bude prebrzo, Mili voli raditi stvari jako brzo."

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