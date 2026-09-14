Ima samo 19 godina, a već je glavna zvijezda vile: Lara zaludjela dečke u 'Love Islandu Adria'

Lara je samouvjerena, pustolovna i neovisna, obožava putovanja, ronjenje, skijanje i rolanje, a čak je osam godina igrala košarku. Uoči ulaska u show za RTL.hr priznala je kako očekuje da se upravo u vili prvi put istinski zaljubi. Kada je riječ o muškarcima, izbirljiva je i ne želi forsirati odnos ako ne osjeti pravu povezanost. Privlače je humor, iskrenost i zaigranost, a važnije od samog izgleda joj je da joj osoba karakterno odgovara.
No već prve večeri teorija je zamijenjena praksom. Anthony je odmah pokazao interes za Laru i tijekom prvog spajanja odlučio je preoteti drugom kandidatu. Flert između njih nije dugo ostao skriven, a Lara mu je otvoreno dala do znanja da joj je privlačan. Njegove su je tetovaže oborile s nogu.
Činilo se da bi njih dvoje mogli postati jedan od prvih ozbiljnijih spojeva u vili, no onda je stigao Jovan.
Prvi bombshell dobio je priliku ukrasti jednu od već zauzetih djevojaka, a njegov izbor ponovno je pao upravo na Laru. Time je Anthony ostao bez partnerice, dok je Lara u samo jednoj večeri postala središte prvog pravog ljubavnog trokuta sezone. Jovanov potez toliko je pogodio Anthonyja da je odmah najavio kako se neće povući i da će se za Laru nastaviti boriti.
Iako je 'Love Island Adria' tek počeo, Lara je tako već dvaput bila predmet "krađe", a njezino ime našlo se u središtu prvih ozbiljnih preokreta u vili. Samouvjerena Beograđanka u show je ušla sa željom da se prvi put zaljubi, no čini se da će prije toga morati odlučiti kojem će od zainteresiranih dečkiju dati pravu priliku.
Jedno je sigurno – nakon samo jedne večeri Lara je već ukrala show.
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