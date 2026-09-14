Ima samo 19 godina, a već je glavna zvijezda vile: Lara zaludjela dečke u 'Love Islandu Adria'

Lara je već prve večeri 'Love Islanda Adria' pokazala da bi mogla biti jedna od kandidatkinja oko kojih će se vrtjeti puno pažnje. Devetnaestogodišnjakinja iz Beograda privukla je pažnju čim je ušla u vilu, a nakon prvih spajanja postalo je jasno da neće nedostajati dečkiju koji će poželjeti upravo nju

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Lara je samouvjerena, pustolovna i neovisna, obožava putovanja, ronjenje, skijanje i rolanje, a čak je osam godina igrala košarku. Uoči ulaska u show za RTL.hr priznala je kako očekuje da se upravo u vili prvi put istinski zaljubi. Kada je riječ o muškarcima, izbirljiva je i ne želi forsirati odnos ako ne osjeti pravu povezanost. Privlače je humor, iskrenost i zaigranost, a važnije od samog izgleda joj je da joj osoba karakterno odgovara. No već prve večeri teorija je zamijenjena praksom. Anthony je odmah pokazao interes za Laru i tijekom prvog spajanja odlučio je preoteti drugom kandidatu. Flert između njih nije dugo ostao skriven, a Lara mu je otvoreno dala do znanja da joj je privlačan. Njegove su je tetovaže oborile s nogu.

icon-expand icon-close icon-close Anthony i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Činilo se da bi njih dvoje mogli postati jedan od prvih ozbiljnijih spojeva u vili, no onda je stigao Jovan. Prvi bombshell dobio je priliku ukrasti jednu od već zauzetih djevojaka, a njegov izbor ponovno je pao upravo na Laru. Time je Anthony ostao bez partnerice, dok je Lara u samo jednoj večeri postala središte prvog pravog ljubavnog trokuta sezone. Jovanov potez toliko je pogodio Anthonyja da je odmah najavio kako se neće povući i da će se za Laru nastaviti boriti.

icon-expand Lara i Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo