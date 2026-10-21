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Love Island Adria

Imaju li pobjedu u rukama? Valentin uvjeren u ljubav s Drinom: 'Nemoguće je ostvariti veću povezanost od naše do kraja'

Atmosfera u vili 'Love Island Adria' postaje sve napetija

RTL.hr
21.10.2026 22:00

Ipak, jedan par od samog početka plijeni najviše pažnje, a njihov odnos mnogima djeluje kao glavna karta za pobjedu Valentin i Drina.

Njihova bliskost, emocije i međusobna podrška iz dana u dan pokazuju koliko su napredovali, zbog čega ih većina islandera, ali i gledatelja pred malim ekranima, vidi kao najozbiljnije kandidate za sam kraj.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Koračaju prema samom vrhu

Valentin i Drina u kratkom su vremenu prošli put od prvih simpatija do iznimno stabilnog odnosa koji izdržava sve izazove i nenadane poruke produkcije. Dok se u vili lome koplja oko strategija i nesigurnih veza, njihov odnos djeluje neuzdrmano, a kemija među njima svakim je danom sve vidljivija.

Iako u vili svatko ima svoje viđenje situacije, Valentin ne dozvoljava da išta poljulja ono što su izgradili.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Valentin uvjeren da su nepremostivi za druge

Svjestan da je do kraja ostalo još jako malo vremena i da su ulozi sve veći, Valentin je dao izjavu koja je jasno dala do znanja koliko vjeruje u njihovu priču i zajedničku pobjedu:

"Mislim da nije moguće ostvariti jaču konekciju od moje i Drinine za ovoliko još relativno kratkog perioda što je ostalo do kraja", samouvjereno i otvoreno poručio je Valentin.

Valentin i Drina, Love Island Adria
Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

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