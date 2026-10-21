Imaju li pobjedu u rukama? Valentin uvjeren u ljubav s Drinom: 'Nemoguće je ostvariti veću povezanost od naše do kraja'

Ipak, jedan par od samog početka plijeni najviše pažnje, a njihov odnos mnogima djeluje kao glavna karta za pobjedu Valentin i Drina.
Njihova bliskost, emocije i međusobna podrška iz dana u dan pokazuju koliko su napredovali, zbog čega ih većina islandera, ali i gledatelja pred malim ekranima, vidi kao najozbiljnije kandidate za sam kraj.
Koračaju prema samom vrhu
Valentin i Drina u kratkom su vremenu prošli put od prvih simpatija do iznimno stabilnog odnosa koji izdržava sve izazove i nenadane poruke produkcije. Dok se u vili lome koplja oko strategija i nesigurnih veza, njihov odnos djeluje neuzdrmano, a kemija među njima svakim je danom sve vidljivija.
Iako u vili svatko ima svoje viđenje situacije, Valentin ne dozvoljava da išta poljulja ono što su izgradili.
Valentin uvjeren da su nepremostivi za druge
Svjestan da je do kraja ostalo još jako malo vremena i da su ulozi sve veći, Valentin je dao izjavu koja je jasno dala do znanja koliko vjeruje u njihovu priču i zajedničku pobjedu:
"Mislim da nije moguće ostvariti jaču konekciju od moje i Drinine za ovoliko još relativno kratkog perioda što je ostalo do kraja", samouvjereno i otvoreno poručio je Valentin.
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