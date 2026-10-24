'Imam osjećaj kao da su oni od početka zajedno': Mili iskrena o odnosu Anje i Gašpera

Put atraktivne Mili u showu Love Island Adria od samog je početka bio iznimno turbulentan. Njezin boravak na Tenerifeu obilježio je strastven, ali i prilično eksplozivan odnos s Gašperom

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Kao originalni par, uveseljavali su i šokirali gledatelje velikom količinom kemije, strasti, teških svađa i pomirenja, no ta je priča naposljetku doživjela svoj kraj. Gašper je danas u stabilnoj i sretnoj vezi s Anjom, dok je Mili trenutno uparena sa Stefanom. Kada ju je voditeljica Dragana Mićalović Gaga u sklopu Hot Liste upitala za trenutnu ljubavnu situaciju, Mili je iskreno priznala kako se ona i Stefan slažu u jednom – među njima jednostavno nema romantične kemije. No, ono što je svih najviše zanimalo jest kako se Mili osjeća dok gleda svog bivšeg partnera u zagrljaju druge djevojke.

icon-expand icon-close icon-close Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Nemam više nikakvu emociju'

Iako su mnogi očekivali ljubomoru ili nedovršene račune, Mili je sve iznenadila potpuno opuštenim stavom, dajući do znanja da je tu epizodu u potpunosti zatvorila. "Sada mi je super, iskreno. Možda je čudno da to kažem, ali imam osjećaj kao da su oni od početka zajedno. Kad nekog precrtam i kad mi se sve slegne, nemam više nikakvu emociju. I to sam jednom prilikom rekla – mogu i na svadbi da im igram!", poručila je Mili s osmijehom.

icon-expand Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Zahvalna sam na njemu'

Unatoč svim teškim riječima i razmiricama koje su obilježile njihov odnos u vili, Mili je pokazala zrelost te istaknula kako prema Gašperu više ne gaji nikakav gnjev. "Gašper mi je kao prijatelj. Podijelili smo lijepe trenutke, imali smo momente i sve ostaje u lijepom sjećanju. Zahvalna sam na njemu", zaključila je Mili.

icon-expand Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo