Imamo li novi omiljeni par? Lidia i Luka ne skrivaju kemiju: 'Idealni su jedno za drugo!'

Atraktivna Beograđanka otkrila sve o neprospavanim noćima s Lukom, a novi 'bombshell' Stefan potvrdio da među njima pršte iskre!

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Novi nastavak 'Hot liste' donijela je priče novih islandera koji su tek zakoračili na sunčane Tenerife, a najveću pažnju i osmijehe privukla je atraktivna Lidia. Nova bombshellica s osmijehom od uha do uha progovorila je o svom spajanju s Lukom te priznala da su iskre među njima i više nego stvarne!

Neprospavane noći i smijeh do zore

Dolazak u vilu uvijek donosi dozu stresa, no Lidia i Luka brzo su pronašli zajednički jezik. Komentirajući prvu noć u zajedničkom krevetu, Lidia je bila iznimno iskrena i slatka: "Neprospavane noći! Pored toga što ljudi hrču i malo je zeznuto spavati s deset ljudi u prostoriji, mi smo se raspričali i smijali", otkrila je Lidia, a na pitanje ima li među njima prave kemije, sa sigurnošću dodala: "Rekla bih da tu postoji nešto!"

icon-expand icon-close icon-close Lidia i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Stefan potvrdio: 'Idealni su jedno za drugo!'

Da je kemija između novog para očita svima u kući, potvrdio je i Stefan, novi bombshell koji je u vilu ušetao u isto vrijeme kad i Lidia. Promatrajući njihovu interakciju izbliza, Stefan nije štedio riječi hvale za novopečeni par: "Rekao bih da su idealni jedno za drugo, i po energiji i po svemu", prokomentirao je Stefan, dajući im svoju potpunu podršku.

icon-expand Lidia i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Svidio mi se i fizički i mentalno'

Lidia nije skrivala kako joj je Luka bio favorit još dok je show pratila na malim ekranima prije samog ulaska: "Jako mi je drago što smo se poklopili. Svidjelo mi se kako sam ga gledala izvana i to se u potpunosti poklopilo kad sam došla u vilu", priznala je u razgovoru. Osvrnula se i na trenutak kada je kraj vatre ponosno izgovorila njegovo ime pred svima: "Izabrala sam Luku jer mi je najsimpatičnija osoba u vili. Svidio mi se i fizički i mentalno, tako da mi je baš drago da se napokon možemo bolje upoznati."

icon-expand Lidia, Love Island Adria FOTO: RTL

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