Imamo li novi par? Gašper zamolio Alju direktno: 'Ako oni odaberu Mili, ja ću ostati sam...'

Dok se u zraku osjeća dolazak novih opasnih natjecatelja i novo preslagivanje parova, Gašper je odlučio prestati glumiti veliku ljubav i baciti se na čisto taktičko preživljavanje. Svjestan da je njegov odnos s Mili na staklenim nogama, povukao je očajnički potez iza njezinih leđa.

Ne želeći prepustiti svoju sudbinu slučaju ili čekati da ga netko izbaci iz showa, Gašper je prišao Alji s prilično izravnim, ali i pomalo bezobraznim prijedlogom. Zabrinut da bi novi bombshelli mogli bez problema osvojiti Mili, otvoreno joj je ponudio pakt za opstanak:

"Htio sam ti reći, ako ti nije bed, da mi budemo u paru kao druga opcija... Ako bombshelli odaberu Mili, ja ću ostati sam!"

Alja je ovaj njegov rezervni plan prihvatila uz osmijeh, svjesna da se u vili igra opasna šahovska igra u kojoj svi traže svoju sigurnosnu mrežu.