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Love Island Adria

Imamo li novi par? Gašper zamolio Alju direktno: 'Ako oni odaberu Mili, ja ću ostati sam...'

Golema panika zavladala je među nekim Islanderima u vili 'Love Island Adria'!

RTL.hr
30.09.2026 10:30

Dok se u zraku osjeća dolazak novih opasnih natjecatelja i novo preslagivanje parova, Gašper je odlučio prestati glumiti veliku ljubav i baciti se na čisto taktičko preživljavanje. Svjestan da je njegov odnos s Mili na staklenim nogama, povukao je očajnički potez iza njezinih leđa.

Gašper i Alja, Mili, Love Island Adria
Gašper i Alja, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tajni pakt s Aljom: 'Da budemo u paru kao druga opcija?'

Ne želeći prepustiti svoju sudbinu slučaju ili čekati da ga netko izbaci iz showa, Gašper je prišao Alji s prilično izravnim, ali i pomalo bezobraznim prijedlogom. Zabrinut da bi novi bombshelli mogli bez problema osvojiti Mili, otvoreno joj je ponudio pakt za opstanak:

"Htio sam ti reći, ako ti nije bed, da mi budemo u paru kao druga opcija... Ako bombshelli odaberu Mili, ja ću ostati sam!"

Alja je ovaj njegov rezervni plan prihvatila uz osmijeh, svjesna da se u vili igra opasna šahovska igra u kojoj svi traže svoju sigurnosnu mrežu.

Alja, Gašper, Love Island Adria
Alja, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

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