Ipak su pronašli zajednički jezik? Superfinalisti Drina i Gašper iz 'Love Islanda' iznenadili zajedničkom fotografijom

Tijekom uzbudljivih tjedana u luksuznoj vili na Tenerifeu, odnos između Drine i Gašpera često je bio tema razgovora među kandidatima, ali i gledateljima. Nije bila tajna da se nisu uvijek najbolje slagali, a Drina je u jednom trenutku čak istaknula kako se Gašper našao na njezinoj takozvanoj "hejt listi".

Ona i njezin partner Valentin u showu su ga otvoreno znali opisati kao impulzivnog i neiskrenog islandera, smatrajući da njegovi potezi nisu uvijek bili najjasniji. Unatoč tim nesuglasicama i dinamičnim raspravama koje su obilježile njihov boravak, oboje su uspjeli pridobiti simpatije publike i stići sve do samog superfinala prve sezone.

Ipak, izlazak iz izolacije i povratak u stvarnost očito su donijeli novu, opušteniju perspektivu. Na svečanom eventu povodom velikog uspjeha prve sezone 'Love Island Adria', Drina i Gašper pozirali su zajedno u vrlo dobrom raspoloženju, s osmijesima na licu i bez traga ikakve napetosti.

Ova fotografija brzo je privukla pažnju fanova showa, pokazujući da su svi nesporazumi iz igre ostali isključivo na Tenerifeu te da superfinalisti danas sasvim normalno i prijateljski funkcioniraju.

Ne propustite novu sezonu 'Love Island SAD'! Čekaju vas nove ljubavne avanture, vrući spojevi i neočekivani obrati – gledajte sve odmah ekskluzivno na Voyo!