Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Ipak su pronašli zajednički jezik? Superfinalisti Drina i Gašper iz 'Love Islanda' iznenadili zajedničkom fotografijom

Iako su tijekom boravka u vili imali različite poglede i otvorene nesuglasice, čini se da su pobjednica Drina i superfinalist Gašper sve napetosti ostavili iza sebe. Njihova nova zajednička fotografija sa svečanog okupljanja oduševila je pratitelje i pokazala da u vanjskom svijetu vlada sjajna atmosfera

RTL.hr
12.11.2026 22:20

Tijekom uzbudljivih tjedana u luksuznoj vili na Tenerifeu, odnos između Drine i Gašpera često je bio tema razgovora među kandidatima, ali i gledateljima. Nije bila tajna da se nisu uvijek najbolje slagali, a Drina je u jednom trenutku čak istaknula kako se Gašper našao na njezinoj takozvanoj "hejt listi".

Drina, Mili i Gašper, Love Island Adria
Drina, Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ona i njezin partner Valentin u showu su ga otvoreno znali opisati kao impulzivnog i neiskrenog islandera, smatrajući da njegovi potezi nisu uvijek bili najjasniji. Unatoč tim nesuglasicama i dinamičnim raspravama koje su obilježile njihov boravak, oboje su uspjeli pridobiti simpatije publike i stići sve do samog superfinala prve sezone.

Drina i Valentin, Anja i Gašper, Love Island Adria
Drina i Valentin, Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

U vanjskom svijetu sve je u najboljem redu

Ipak, izlazak iz izolacije i povratak u stvarnost očito su donijeli novu, opušteniju perspektivu. Na svečanom eventu povodom velikog uspjeha prve sezone 'Love Island Adria', Drina i Gašper pozirali su zajedno u vrlo dobrom raspoloženju, s osmijesima na licu i bez traga ikakve napetosti.

Drina i Gašper, Love Island Adria
Drina i Gašper, Love Island Adria FOTO: Instagram

Ova fotografija brzo je privukla pažnju fanova showa, pokazujući da su svi nesporazumi iz igre ostali isključivo na Tenerifeu te da superfinalisti danas sasvim normalno i prijateljski funkcioniraju.

Ne propustite novu sezonu 'Love Island SAD'! Čekaju vas nove ljubavne avanture, vrući spojevi i neočekivani obrati – gledajte sve odmah ekskluzivno na Voyo!

love island adria voyohr rtlhr valentin love island gašper love island
Love Island Adria

Povratak u stvarnost: Luka jedva čeka staru rutinu, a Mili otkrila kome se prvom javila čim su se ugasile kamere

Love Island Adria

Mili i Luka potvrdili da im je romansa nakon vile jača nego ikad: 'Idemo negdje...'

Moglo bi te zanimati

Ljubavna iskra koja se ne gasi: Pogledajte put Nikole i Anamarije i kako danas uživaju izvan 'Love Island Adria'

Oni su tu da osvoje srca: Otkrijte tko su momci koji su prvi zakoračili u novu sezonu 'Love Island SAD-a'!

Omiljena Lara oduševila elegantnom kombinacijom i poručila: 'Jako sam sretna što imam sve vas oko mene'

Predivna ženska energija obilježila je prvu sezonu 'Love Islanda': Anja, Alja i Loren zablistale na svečanoj večeri

Ljubav i elegancija na jednom mjestu: Drina očarala predivnom haljinom na proslavi uspjeha 'Love Islanda'

Osim ljubavi, pronašle su i jedna drugu: Alja i Anja iz 'Love Islanda' nerazdvojne su i nakon showa!

Pročitaj na Net.hr
Slavni glumac (58) pokazao isklesane mišiće na plaži: Oduševio formom, pogledajte fotografije
Kraljevski gost na utakmici Hrvatske i Engleske! Pogledajte što je princ William radio na terenu
Bili su jedan od najpoznatijih parova Hollywooda: Ipak, nije joj ostavio ništa. Evo tko dobiva sve
Sjećate se ovog bivšeg političara? Dugo ga nismo vidjeli u javnosti, sad je snimljen na Wembleyju
Sjećate se zvijezda 'Breaking Bada'? Evo kako danas izgledaju glumci kultne serije
Bivša Miss Universe o smrti Periša: 'Po prvi put u životu duboko se sramim svoje profesije'
Svi traže recept za slavnu baklavu Bobe Živojinovića: Lepa Brena otkrila zašto ona ne kuha
Zbog platforme za odrasle se posvađala s ocem: Ovako izgleda kontroverzna kći Charlieja Sheena
Neočekivani susret u Bruxellesu! Dubravka Šuica pozirala s princem Harryjem, evo što ih je spojilo
Privatna strana Andrije Jarka: Kako mu izgledaju jutra, što ga opušta i u čemu najviše uživa?