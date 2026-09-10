Islanderi Anthony, Valentin i Roberto otkrili kakva djevojka bi ih mogla privući u Love Island Adria!

Love Island Adria kreće u nedjelju od 20 sati na platformi Voyo i prikazivat će se od nedjelje do petka. U vilu na Tenerifeu ulazi deset mladih samaca, a među njima su i Anthony, Roberto i Valentin

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Anthony (22) dolazi iz Londona i po zanimanju je zaštitar. Britansko-srpski bivši košarkaš visok čak 2,03 m, prije profesionalne karijere u Kini dvije i pol godine igrao je košarku u SAD-u. Ambiciozan je, duhovit, samouvjeren i izrazito usmjeren na ciljeve i već je proputovao više od pola svijeta. Izravan je i voli preuzeti ulogu vođe, iako priznaje da ponekad može biti sarkastičan i namjerno provocirati ljude. "Mislio sam da je dobra ideja prijaviti se na regionalni Love Island Adria, posebno zato što su me već triput zvali u britansku verziju. Razgovarao sam s obitelji i složili smo se da je Love Island Adria pravo mjesto za mene. Moja majka je velika podrška", jasan je Anthony.

icon-expand icon-close icon-close Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Oko izbora partnerice u showu - jasan je - ne možeš kriti energiju. "Ako vidim da žena ima dobru energiju i duhovita je, ništa fizički nije toliko važno", otkrio je i dodao - 'Izvana će mi najviše nedostajati mobitel". Lako sklapa prijateljstava i nada se, kaže, da će mu boravak u vili dobro doći i da se odvikne od društvenih mreža. Iza sebe ima dvije ozbiljne veze, a priznaje da je u prošlosti karijeru često stavljao ispred ljubavi. Danas vjeruje da veza zahtijeva kompromis i da oba partnera trebaju jednako ulagati u odnos. U ljubavi mu je najvažnija odanost. Privlače ga duhovite, brižne i tople žene koje ga mogu nasmijati, dok ga pretjerana ozbiljnost odbija. Anthony u Love Island Adria ulazi zbog ljubavi, ali otvoreno priznaje da ga privlači i popularnost koju show može donijeti. Ipak, kada bi morao birati između novca, slave i prave ljubavi, uvijek bi izabrao ljubav. Najveći će mu izazov biti pokazati može li netko drugi napokon postati važniji od njegovih ambicija i ciljeva Možda će prijatelja naći baš u Robertu (26), koji dolazi iz Zaprešića i radi kao voditelj padel centra. Opisuje se kao stara duša u mladom tijelu, a više od ekstravagantnih spojeva cijeni šetnju, razgovor i smijeh s osobom koju voli. "Očekujem neko pozitivno iskustvo, a u najboljem slučaju ljubav! Jedna prijateljica mi je govorila da bi se trebao prijaviti, više puta mi je to rekla - i onda sam odlučio ispuniti prijavu i vidjeti što će se dogoditi", otkriva Roberto.

icon-expand Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Premišljao se i na kraju odlučio na avanturu zvanu Love Island Adria. "Od obitelji imam podršku, a prijatelji su 'nabrijani', jedva čekaju da me vide, kažu da će sve pratiti, sve pozitivno zapravo", otkriva Roberto. "Rekli su mi da samo budem svoj, ono što jesam i to je to", dodaje. "Tražim prirodno lijepu djevojku, da može provoditi vrijeme bez šminke, ne volim pretjerivanje s korekcijama i da je sportski tip, da ima aktivnost kojom se bavi. Smatram da je u zdravom tijelu zdrav duh i znači mi da dijelim s nekim tu vrijednost", otkriva Roberto čime će se voditi pri odabiru partnerice u vili. Usto, voli djevojke vedre, pozitivne energije jer i on je, kaže, takve prirode. Najviše će mu nedostajati njegovi bližnji. "Nedostajat će mi kontakt s mojim bliskim ljudima, a možda i domaća kuhinja", zaključio je Roberto. Roberto u Love Island Adria ulazi zbog ljubavi i sanja o vrlo jednostavnom životu. Brižan je i zaštitnički nastrojen, ali može se previše truditi ugoditi drugima i pritom zaboraviti na sebe. Najveći će mu izazov biti pronaći ravnotežu između toga da bude pažljiv i romantičan partner i toga da se ne izgubi pokušavajući usrećiti osobu koju voli. Dečkima se pridružuje i Valentin (24) dolazi iz Novog Sada i radi kao freelance model. Miran je, discipliniran i ne voli monotoniju ni nepotrebno odugovlačenje te vjeruje da dobro funkcionira pod pritiskom. Ne zanimaju ga usputne veze ni odnosi samo zato da ne bi bio sam – važna mu je iskrena emocionalna povezanost. Privlače ga zrele, samosvjesne i inteligentne žene s kojima može voditi duboke razgovore, ali i one koje imaju smisao za humor i ne shvaćaju sebe previše ozbiljno. Kada mu se netko svidi, izravan je, a ljubav pokazuje pažnjom, podrškom, dodirom i pamćenjem sitnica.

icon-expand Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo