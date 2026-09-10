Islanderi Anthony, Valentin i Roberto otkrili kakva djevojka bi ih mogla privući u Love Island Adria!

Anthony (22) dolazi iz Londona i po zanimanju je zaštitar. Britansko-srpski bivši košarkaš visok čak 2,03 m, prije profesionalne karijere u Kini dvije i pol godine igrao je košarku u SAD-u. Ambiciozan je, duhovit, samouvjeren i izrazito usmjeren na ciljeve i već je proputovao više od pola svijeta. Izravan je i voli preuzeti ulogu vođe, iako priznaje da ponekad može biti sarkastičan i namjerno provocirati ljude.
"Mislio sam da je dobra ideja prijaviti se na regionalni Love Island Adria, posebno zato što su me već triput zvali u britansku verziju. Razgovarao sam s obitelji i složili smo se da je Love Island Adria pravo mjesto za mene. Moja majka je velika podrška", jasan je Anthony.
Oko izbora partnerice u showu - jasan je - ne možeš kriti energiju. "Ako vidim da žena ima dobru energiju i duhovita je, ništa fizički nije toliko važno", otkrio je i dodao - 'Izvana će mi najviše nedostajati mobitel". Lako sklapa prijateljstava i nada se, kaže, da će mu boravak u vili dobro doći i da se odvikne od društvenih mreža.
Iza sebe ima dvije ozbiljne veze, a priznaje da je u prošlosti karijeru često stavljao ispred ljubavi. Danas vjeruje da veza zahtijeva kompromis i da oba partnera trebaju jednako ulagati u odnos. U ljubavi mu je najvažnija odanost. Privlače ga duhovite, brižne i tople žene koje ga mogu nasmijati, dok ga pretjerana ozbiljnost odbija.
Anthony u Love Island Adria ulazi zbog ljubavi, ali otvoreno priznaje da ga privlači i popularnost koju show može donijeti. Ipak, kada bi morao birati između novca, slave i prave ljubavi, uvijek bi izabrao ljubav. Najveći će mu izazov biti pokazati može li netko drugi napokon postati važniji od njegovih ambicija i ciljeva
Možda će prijatelja naći baš u Robertu (26), koji dolazi iz Zaprešića i radi kao voditelj padel centra. Opisuje se kao stara duša u mladom tijelu, a više od ekstravagantnih spojeva cijeni šetnju, razgovor i smijeh s osobom koju voli. "Očekujem neko pozitivno iskustvo, a u najboljem slučaju ljubav! Jedna prijateljica mi je govorila da bi se trebao prijaviti, više puta mi je to rekla - i onda sam odlučio ispuniti prijavu i vidjeti što će se dogoditi", otkriva Roberto.
Premišljao se i na kraju odlučio na avanturu zvanu Love Island Adria. "Od obitelji imam podršku, a prijatelji su 'nabrijani', jedva čekaju da me vide, kažu da će sve pratiti, sve pozitivno zapravo", otkriva Roberto. "Rekli su mi da samo budem svoj, ono što jesam i to je to", dodaje.
"Tražim prirodno lijepu djevojku, da može provoditi vrijeme bez šminke, ne volim pretjerivanje s korekcijama i da je sportski tip, da ima aktivnost kojom se bavi. Smatram da je u zdravom tijelu zdrav duh i znači mi da dijelim s nekim tu vrijednost", otkriva Roberto čime će se voditi pri odabiru partnerice u vili. Usto, voli djevojke vedre, pozitivne energije jer i on je, kaže, takve prirode.
Najviše će mu nedostajati njegovi bližnji. "Nedostajat će mi kontakt s mojim bliskim ljudima, a možda i domaća kuhinja", zaključio je Roberto.
Roberto u Love Island Adria ulazi zbog ljubavi i sanja o vrlo jednostavnom životu. Brižan je i zaštitnički nastrojen, ali može se previše truditi ugoditi drugima i pritom zaboraviti na sebe. Najveći će mu izazov biti pronaći ravnotežu između toga da bude pažljiv i romantičan partner i toga da se ne izgubi pokušavajući usrećiti osobu koju voli.
Dečkima se pridružuje i Valentin (24) dolazi iz Novog Sada i radi kao freelance model. Miran je, discipliniran i ne voli monotoniju ni nepotrebno odugovlačenje te vjeruje da dobro funkcionira pod pritiskom. Ne zanimaju ga usputne veze ni odnosi samo zato da ne bi bio sam – važna mu je iskrena emocionalna povezanost. Privlače ga zrele, samosvjesne i inteligentne žene s kojima može voditi duboke razgovore, ali i one koje imaju smisao za humor i ne shvaćaju sebe previše ozbiljno. Kada mu se netko svidi, izravan je, a ljubav pokazuje pažnjom, podrškom, dodirom i pamćenjem sitnica.
"Zvučalo mi je ovo kao zanimljiva ideja, da probam nešto novo, upoznam nove ljude, možda pronađem ljubav života, možda zaradim neki novac, to me najviše povuklo da se prijavim", otkrio je. "Prijatelji me podržavaju i tvrde da je to baš za mene", dodaje Valentin. U ljubav na prvi pogled, kaže, vjeruje, no svjestan je da može i razočarati. "Volim biti oprezan vezano uz to. Na prvi pogled ću se voditi fizičkim izgledom, a poslije je jako važan karakter - humor, opuštenost, inteligencija, sve je to usko povezano", zaključio je.
Ništa mu, kaže, neće nedostajati i osjeća se dobro zbog činjenice da će neko vrijeme provesti bez društvenih mreža. Valentin u Love Island Adria ulazi zbog ljubavi, ali i kao prilike za razvoj svoje karijere. Najveći će mu izazov biti prepustiti se emocijama i dopustiti nekome da mu se zaista približi. 'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu. Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati!