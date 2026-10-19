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Love Island Adria

Islanderi uvjereni da Lara i Anthony pripadaju zajedno: 'Ti ne voliš Alju, među vama još uvijek nešto postoji!'

Iako Lara i Anthony u posljednje vrijeme njeguju isključivo prijateljski odnos dok Lara prolazi kroz vlastite izazove i probleme u odnosu s Tonijem ostali islanderi smatraju da tajne iskre nikada nisu u potpunosti ugašene

RTL.hr
19.10.2026 22:00

Iako Alja i Anthony djeluju kao iznimno stabilan i sretan par, mir u vili na Tenerifeu još je jednom na klimavim nogama. Sve više islandera počelo je naglas preispitivati njihov odnos, pri čemu su mnogi uvjereni kako prava priča zapravo leži između Anthonyja i njegove bivše partnerice Lare.

Lidia i Luka izravno pritisnuli Anthonyja

Nezadovoljni suzdržanošću i neodlučnošću, Luka i Lidia otvoreno su zaključili kako Lara i dalje gaji snažne osjećaje prema Anthonyju, a da ni on prema njoj nije ostao ravnodušan. Lidia i Luka stoga su odlučili uzeti stvar u svoje ruke i pokrenuti izravan, iskren razgovor s Anthonyjem te ga natjerati na donošenje konačne odluke.

Lidia, Luka, Anthony, Love Island Adria
Lidia, Luka, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Moraš donijeti odluku. Ja mislim da nešto između tebe i Lare postoji još uvijek, iskreno", poručila mu je Lidia bez imalo okolišanja.

Luka se odmah nadovezao na njezine riječi, postavljajući pitanja na koja Anthony očito nije bio spreman dati jednostavan odgovor:

"Ti voliš Laru, Lara voli tebe. Alja voli tebe, ti ne voliš Alju. Postoji li s tvoje strane uopće emocija prema Alji?", upitao ga je Luka izravno.

Lara i Anthony, Love Island Adria
Lara i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony zbunjen: 'Emocije su baš teške za mene...'

Apsolutno zatečen otvorenim ispitivanjem i uvidom ostalih islandera u njegov ljubavni status, Anthony se na trenutak povukao u razmišljanje, a zatim teškom mukom odgovorio:

"Emocije su baš teške za mene...", priznao je zbunjeni islander, dajući do znanja koliko ga čitava situacija opterećuje.

"Prihvaćanje njih je teško, ali one su tu", zaključio je Luka, ne ostavljajući Anthonyju puno prostora za sklanjanje od istine.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: RTL

'Lara i Anthony imaju najjaču konekciju'

Da u vili ne drže svi stranu trenutnim parovima, potvrdio je i sam Luka u privatnom razgovoru pred kamerama, jasno dajući do znanja koga vidi kao najbolji spoj za svog prijatelja:

"Lara i Anthony imaju najjaču konekciju od svih Anthonyjevih izbora u vili...", istaknuo je Luka.

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