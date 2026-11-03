Islanderice o Valentinu: 'Mislim da je sad shvatio da više ljudi u vili zna što radi'

U vili Love Island Adria sve se češće vode otvoreni razgovori o međusobnim odnosima i dinamici među natjecateljima. Ovoga puta u iskrenom razgovoru našle su se Anja i Alja, koje su komentirale ponašanje islandera Valentina te primijetile određene promjene u njegovom pristupu.
Povod za razgovor bilo je Drinino ispitivanje Gašpera o tome bi li joj posudio svoju odjeću. Alja je pritom primijetila kako Valentin rijetko pokazuje interes za svakodnevne teme drugih stanara, osim kada su u pitanju tuđe ljubavne veze.
"Valentin nikad ništa ne pita, samo što misli o drugim vezama", kazala je Alja, pa dodala: "Ali Valentin se promijenio."
Efekt izazova 'Bicikl istine'
S njezinim zapažanjem složila se i Anja, koja je otkrila kako Valentin od jednog specifičnog događaja u vili gotovo uopće ne komunicira s njom.
"Otkako smo imali Bicikl istine, sa mnom nije progovorio nijednu riječ", priznala je Anja.
Alja se potom prisjetila i vlastitog iskustva s Valentinom, otkrivši kako je njihova komunikacija utihnula nakon jednog neobičnog trenutka tijekom izazova:
"Sa mnom nije progovorio otkako sam mu bacila pitu u glavu i tad me je pitao zašto sam to napravila. Mislim da je tad shvatio da znam što radi", ispričala je Alja.
Anja je iznijela svoje viđenje te promjene, povezujući je upravo s izazovom 'Bicikl istine', tijekom kojeg su na površinu isplivale brojne neizrečene stvari:
"I kad je bio Bicikl istine, par dana nakon toga shvatio je da više ljudi u vili zna što radi i sad samo šuti", komentirala je Anja.
Ipak, Alja smatra kako se Valentin u posljednje vrijeme unatoč svemu ipak malo primirio i opustio.
"Mislim da se sad malo smirio", zaključila je Alja na kraju razgovora.
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