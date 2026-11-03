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Love Island Adria

Islanderice o Valentinu: 'Mislim da je sad shvatio da više ljudi u vili zna što radi'

Nakon uzbudljivog izazova 'Bicikl istine', djevojke su u opuštenom razgovoru proanalizirale promjene u ponašanju pojedinih stanara vile

RTL.hr
03.11.2026 22:20

U vili Love Island Adria sve se češće vode otvoreni razgovori o međusobnim odnosima i dinamici među natjecateljima. Ovoga puta u iskrenom razgovoru našle su se Anja i Alja, koje su komentirale ponašanje islandera Valentina te primijetile određene promjene u njegovom pristupu.

Povod za razgovor bilo je Drinino ispitivanje Gašpera o tome bi li joj posudio svoju odjeću. Alja je pritom primijetila kako Valentin rijetko pokazuje interes za svakodnevne teme drugih stanara, osim kada su u pitanju tuđe ljubavne veze.

"Valentin nikad ništa ne pita, samo što misli o drugim vezama", kazala je Alja, pa dodala: "Ali Valentin se promijenio."

Valentin, Love Island Adria
Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Efekt izazova 'Bicikl istine'

S njezinim zapažanjem složila se i Anja, koja je otkrila kako Valentin od jednog specifičnog događaja u vili gotovo uopće ne komunicira s njom.

"Otkako smo imali Bicikl istine, sa mnom nije progovorio nijednu riječ", priznala je Anja.

Alja se potom prisjetila i vlastitog iskustva s Valentinom, otkrivši kako je njihova komunikacija utihnula nakon jednog neobičnog trenutka tijekom izazova:

"Sa mnom nije progovorio otkako sam mu bacila pitu u glavu i tad me je pitao zašto sam to napravila. Mislim da je tad shvatio da znam što radi", ispričala je Alja.

Alja i Valentin, Love Island Adria
Alja i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anja je iznijela svoje viđenje te promjene, povezujući je upravo s izazovom 'Bicikl istine', tijekom kojeg su na površinu isplivale brojne neizrečene stvari:

"I kad je bio Bicikl istine, par dana nakon toga shvatio je da više ljudi u vili zna što radi i sad samo šuti", komentirala je Anja.

Ipak, Alja smatra kako se Valentin u posljednje vrijeme unatoč svemu ipak malo primirio i opustio.

"Mislim da se sad malo smirio", zaključila je Alja na kraju razgovora.

Valentin, Love Island Adria
Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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