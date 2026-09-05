Iz svijeta financija i investicija u vilu 'Love Islanda': Upoznajte Yasmin Hadlow

Prije nego što je postala jedno od novih lica britanskog realityja 'Love Island UK' , Yasmin Hadlow gradila je karijeru izvan televizijskih kamera. Ova 23-godišnjakinja iz Kenta u vilu je stigla iz poslovnog svijeta, gdje je radila kao stručnjakinja za zapošljavanje, a uz to je razvijala i vlastiti posao povezan s putovanjima.

Prije dolaska na otok najviše se isticala u svijetu regrutiranja i zapošljavanja. Naime, bavila se povezivanjem kandidata i tvrtki, posebno u područjima financija, investicijskog bankarstva, tehnologije i srodnih sektora.

Yasmin je gledateljima odmah privukla pažnju svojim samopouzdanjem i otvorenošću. Iako je navikla na poslovno okruženje i svakodnevne izazove karijere, odlučila je prihvatiti potpuno drukčiji izazov – useliti u vilu 'Love Islanda' i pred kamerama pokušati pronaći osobu s kojom bi mogla ostvariti pravu povezanost.

Dok se u Velikoj Britaniji gledatelji zabavljaju uz novu sezonu, ovaj popularni format uskoro stiže i na naše prostore. 'Love Island Adria' donosi istu prepoznatljivu formulu – mlade samce, potragu za ljubavi i brojne neočekivane preokrete.

'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!