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Iz svijeta financija i investicija u vilu 'Love Islanda': Upoznajte Yasmin Hadlow

Yasmin Hadlow je svijet financija zamijenila životom pod reflektorima. Mlada Britanka karijeru u poslovnom svijetu odlučila je nakratko ostaviti iza sebe i upustiti se u jednu od najpoznatijih televizijskih avantura – 'Love Island UK'

RTL.hr
05.09.2026 16:00

Prije nego što je postala jedno od novih lica britanskog realityja 'Love Island UK', Yasmin Hadlow gradila je karijeru izvan televizijskih kamera. Ova 23-godišnjakinja iz Kenta u vilu je stigla iz poslovnog svijeta, gdje je radila kao stručnjakinja za zapošljavanje, a uz to je razvijala i vlastiti posao povezan s putovanjima.

Yasmin Hadlow, Love Island UK
Yasmin Hadlow, Love Island UK FOTO: Instagram

Prije dolaska na otok najviše se isticala u svijetu regrutiranja i zapošljavanja. Naime, bavila se povezivanjem kandidata i tvrtki, posebno u područjima financija, investicijskog bankarstva, tehnologije i srodnih sektora.

Odlazak u show

Yasmin je gledateljima odmah privukla pažnju svojim samopouzdanjem i otvorenošću. Iako je navikla na poslovno okruženje i svakodnevne izazove karijere, odlučila je prihvatiti potpuno drukčiji izazov – useliti u vilu 'Love Islanda' i pred kamerama pokušati pronaći osobu s kojom bi mogla ostvariti pravu povezanost.

Yasmin Hadlow, Love Island UK
Yasmin Hadlow, Love Island UK FOTO: Instagram

Dok se u Velikoj Britaniji gledatelji zabavljaju uz novu sezonu, ovaj popularni format uskoro stiže i na naše prostore. 'Love Island Adria' donosi istu prepoznatljivu formulu – mlade samce, potragu za ljubavi i brojne neočekivane preokrete.

'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!

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Love Island Adria

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