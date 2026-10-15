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'Izabrali ste pravu osobu za ovo': Nova bombshellica Anamarija dobila papren zadatak i uzdrmala vilu

Unutar vile zavladalo je opće oduševljenje kada je atraktivna nova bombshellica Anamarija dobila tajnu poruku s iznimno sočnim i paprenim zadatkom od produkcije. Njezina uloga bila je javno, pred svima i bez dlake na jeziku rangirati sve islandere

RTL.hr
15.10.2026 14:00

Kada je Anamariji stigla obavijest o posebnom zadatku, islanderi su u početku u nevjerici nagađali o čemu je riječ, pa su pojedini u šali pomislili da slijede opasna izbacivanja! No, radilo se o iznimno zabavnoj i dinamičnoj Igri istine.

Anamarija je trebala rangirati islandere od najboljeg do najslabijeg u četiri atraktivne kategorije: najbolje muško tijelo, najbolje žensko tijelo, najbolji karakter i najiskrenija osoba. Djevojke i momci prvo su se sami pokušali dogovoriti oko poretka, a onda je na scenu samouvjereno stupila Anamarija i nametnula svoj konačni sud!

Anamarija, Love Island Adria
Anamarija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anamarijin oštar sud: 'Ne bojim se reakcija, izabrali ste pravu osobu!'

Anamarija nije nimalo štedjela svoje cimerice i cimere, a odmah na početku jasno je dala do znanja da je tu da unese malo prave akcije i zabave:

"Izabrali ste pravu osobu za ovo! Ne bojim se reakcija, bila sam iskrena i ako nekome to smeta, možemo popričati o tome i to je to!", izjavila je s osmijehom, spremno prihvativši ulogu sutkinje.

Dok je rangiranje fizičkog izgleda i karaktera prošlo u uzbudljivom i opuštenom tonu uz pregršt komplimenata, kategorija iskrenosti donijela je pravi zabavni zaplet!

Anamarija, Love Island Adria
Anamarija, Love Island Adria FOTO: RTL

Na samo dno ljestvice po iskrenosti, na 12. mjesto, Anamarija je bez razmišljanja postavila upravo Gašpara, objašnjavajući svoju odluku vrlo izravno: "Birala sam prema onome što sam vidjela vlastitim očima. Mislim da nije bio najiskreniji prema sebi, prema Mili, ali ni prema Anji!"

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