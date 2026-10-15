'Izabrali ste pravu osobu za ovo': Nova bombshellica Anamarija dobila papren zadatak i uzdrmala vilu

Kada je Anamariji stigla obavijest o posebnom zadatku, islanderi su u početku u nevjerici nagađali o čemu je riječ, pa su pojedini u šali pomislili da slijede opasna izbacivanja! No, radilo se o iznimno zabavnoj i dinamičnoj Igri istine.
Anamarija je trebala rangirati islandere od najboljeg do najslabijeg u četiri atraktivne kategorije: najbolje muško tijelo, najbolje žensko tijelo, najbolji karakter i najiskrenija osoba. Djevojke i momci prvo su se sami pokušali dogovoriti oko poretka, a onda je na scenu samouvjereno stupila Anamarija i nametnula svoj konačni sud!
Anamarijin oštar sud: 'Ne bojim se reakcija, izabrali ste pravu osobu!'
Anamarija nije nimalo štedjela svoje cimerice i cimere, a odmah na početku jasno je dala do znanja da je tu da unese malo prave akcije i zabave:
"Izabrali ste pravu osobu za ovo! Ne bojim se reakcija, bila sam iskrena i ako nekome to smeta, možemo popričati o tome i to je to!", izjavila je s osmijehom, spremno prihvativši ulogu sutkinje.
Dok je rangiranje fizičkog izgleda i karaktera prošlo u uzbudljivom i opuštenom tonu uz pregršt komplimenata, kategorija iskrenosti donijela je pravi zabavni zaplet!
Na samo dno ljestvice po iskrenosti, na 12. mjesto, Anamarija je bez razmišljanja postavila upravo Gašpara, objašnjavajući svoju odluku vrlo izravno: "Birala sam prema onome što sam vidjela vlastitim očima. Mislim da nije bio najiskreniji prema sebi, prema Mili, ali ni prema Anji!"
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