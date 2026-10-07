Izbila brutalna svađa Lare i Anthonyja: 'Osjećam se pljunuto u lice! Meni se nikad u životu netko nije toliko gadio'

Anthony je uoči razgovora pokušao smiriti situaciju i izbjeći dramu, no Lara je već bila na rubu pucanja:
"Lara, ajde da pričamo. Prvo, ajmo probati pričati bez svađe. S moje strane, ja sam bio sretan i jučer kad sam vidio te slike i videe, rekao sam ti da je potpuno okej da si ti s Tonijem, da se ljubiš", započeo je Anthony.
No, Lara mu nije ostala dužna te je odmah uočila ključnu razliku u njihovim postupcima:
"Ja sam njega poljubila u izazovu!", odbrusila mu je Lara.
"Ne sjećam se da si mi to rekla", pravdao se Anthony.
'Okrećeš sve u svoju korist, ovo je 'disrespectful'!'
Lara je nakon toga potpuno izgubila strpljenje, optuživši Anthonyja da namjerno uvrće činjenice kako bi nju prikazao u lošem svjetlu i sa sebe skinuo odgovornost:
"A sad se ne sjećaš? Okrećeš sve u svoju korist da me možeš pljuvati nakon! To je jako 'disrespectful' prema meni zato što sam ja tebi rekla... Ja sam njemu rekla da moram ići polako i sporo zato što još uvijek imam osjećaje prema toj osobi, prema tebi! A to je ispalo kao da ti nemaš osjećaje prema meni i da si cijeli naš odnos odgurnuo sa strane. Što ti misliš kako se ja osjećam? Osjećam se pljunuto u lice! Meni se nikad u životu netko nije toliko gadio", poručila mu je shrvana i bijesna Lara.
Dok je ona izlijevala svoje zarobljene emocije, Anthony je negodovao i pokušavao smiriti napetu atmosferu:
"Smiri se. Rekli smo da se nećemo svađati", opomenuo ju je, na što mu je Lara u sekundi odbrusila: "To si ti rekao, ne ja!"
Prebacivanje krivnje: 'Da je Toni tu, ne bi te bilo briga!'
Anthony je tada iznio svoju računicu i pokušao opravdati poljubac s Alisom:
"Ja sam poljubio Alisu 24 sata nakon što smo mi završili, a ti si poljubila 4 sata nakon... Ja smatram da je Toni tu, ne bi te bilo briga. To nije fer, Lara. Ja stvarno mislim da si ti u ovoj situaciji pogriješila!"
Lara je na njezino dobro poznato prebacivanje krivnje samo ironično zaključila: "Da, naravno, uvijek sam ja kriva..."
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