Izbila brutalna svađa Lare i Anthonyja: 'Osjećam se pljunuto u lice! Meni se nikad u životu netko nije toliko gadio'

Anthony je uoči razgovora pokušao smiriti situaciju i izbjeći dramu, no Lara je već bila na rubu pucanja:

"Lara, ajde da pričamo. Prvo, ajmo probati pričati bez svađe. S moje strane, ja sam bio sretan i jučer kad sam vidio te slike i videe, rekao sam ti da je potpuno okej da si ti s Tonijem, da se ljubiš", započeo je Anthony.

No, Lara mu nije ostala dužna te je odmah uočila ključnu razliku u njihovim postupcima:

"Ja sam njega poljubila u izazovu!", odbrusila mu je Lara.

"Ne sjećam se da si mi to rekla", pravdao se Anthony.