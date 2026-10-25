Izgledaju sjajno! Bivši islanderi Roberto, Loren i Toni uživaju u zajedničkom provodu

Iako su kamere u vili showa 'Love Island Adria' za njih ugašene, prijateljstva i ljubavne veze rođene na sunčanom Tenerifeu itekako se nastavljaju u stvarnom životu!

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Bivši natjecatelji Roberto, Loren i Toni dokazali su da su nerazdvojni i nakon napuštanja showa, a najnovijim objavama na društvenim mrežama privukli su svu pažnju obožavatelja. Toni je na svom Instagram profilu podijelio fotografiju iz noćnog izlaska u Zagrebu na kojoj pozira u društvu Loren i Roberta, a izgledaju puni pozitivne energije.

icon-expand icon-close icon-close Toni, Roberto, Loren, Love Island Adria FOTO: Instagram

Loren i Roberto potvrdili da ljubav i dalje cvjeta

Ljubavna priča između 26-godišnjeg menadžera padel centra iz Zaprešića Roberta i 28-godišnje vlasnice kreativne agencije iz Sydneyja Loren bila je jedna od najstabilnijih u vili. Kao par od prvog dana, izbjegavali su nepotrebne drame, a prije samog napuštanja showa Roberto je Loren izrekao i sudbonosno "Volim te", čime su postali prvi par sezone koji si je izjavio ljubav pred kamerama. Nakon povratka s Tenerifa, atraktivna Australka hrvatskih korijena i Zaprešićanin nastavili su zajednički život u Zagrebu, a ove najnovije fotografije iz noćnog provoda samo potvrđuju da je njihova veza vani nikad čvršća.

icon-expand Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Instagram

S njima i najmlađi bombshell Toni

Ekipi u izlasku pridružio se i 19-godišnji Toni Geršić iz Pule, najmlađi bombshell natjecatelj čiji je boravak u vili obilježio prilično turbulentan odnos s najmlađom islandericom Larom. Nakon brojnih razmirica, teških riječi i naposljetku eliminacije iz showa, čini se da je mladi Istrijan sve drame ostavio iza sebe. U zagrebačkom klubu Toni je pozirao nasmijan i raspoložen, pokazavši da među bivšim islanderima nema nikakve zle krvi te da su prava prijateljstva najveća pobjeda ovog formata.

icon-expand Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo