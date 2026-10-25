Iznenadni obrat u Love Island Adria: 'Nova bombshellica stiže u vilu'

Iako se vila još nije ni slegla nakon dolaska novog bombshella Matije, nova poruka potpuno je prodrmala ekipu.

Luka je preuzeo ulogu čitača i glasno pročitao poruku koja je u trenu privukla pozornost svih prisutnih.

"Momci, nova bombshellica je stigla u vilu", pročitao je Luka prvu rečenicu, izazvavši nevjericu i žamor među islanderima.