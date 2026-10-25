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Love Island Adria

Iznenadni obrat u Love Island Adria: 'Nova bombshellica stiže u vilu'

U prvoj regionalnoj sezoni showa Love Island Adria uzbuđenjima jednostavno nema kraja, a islandere je ovog puta dočekao šok koji nitko nije očekivao

RTL.hr
25.10.2026 22:30

Iako se vila još nije ni slegla nakon dolaska novog bombshella Matije, nova poruka potpuno je prodrmala ekipu.

Luka je preuzeo ulogu čitača i glasno pročitao poruku koja je u trenu privukla pozornost svih prisutnih.

"Momci, nova bombshellica je stigla u vilu", pročitao je Luka prvu rečenicu, izazvavši nevjericu i žamor među islanderima.

Alja, Anthony, Love Island Adria
Alja, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nova bombshellica odmah je dala do znanja da u show ne ulazi radi reda, već s jasnim i čvrstim planom. Najavila je kako namjerava pomrsiti račune pojedinim islanderima, istaknuvši da je upravo to razlog njezina dolaska. Njezin ulazak opasno prijeti postojećim parovima, a mnogi će islanderi morati dobro promisliti o svojim dosadašnjim odabirima.

Valentin i Drina, Love Island Adria
Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tko će prvi zapasti za oko atraktivnoj bombshellici i čije bi se ljubavne idile mogle naći na ozbiljnoj kušnji?

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Love Island Adria

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