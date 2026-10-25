Iznenadni obrat u Love Island Adria: 'Nova bombshellica stiže u vilu'

Iako se vila još nije ni slegla nakon dolaska novog bombshella Matije, nova poruka potpuno je prodrmala ekipu.
Luka je preuzeo ulogu čitača i glasno pročitao poruku koja je u trenu privukla pozornost svih prisutnih.
"Momci, nova bombshellica je stigla u vilu", pročitao je Luka prvu rečenicu, izazvavši nevjericu i žamor među islanderima.
Nova bombshellica odmah je dala do znanja da u show ne ulazi radi reda, već s jasnim i čvrstim planom. Najavila je kako namjerava pomrsiti račune pojedinim islanderima, istaknuvši da je upravo to razlog njezina dolaska. Njezin ulazak opasno prijeti postojećim parovima, a mnogi će islanderi morati dobro promisliti o svojim dosadašnjim odabirima.
Tko će prvi zapasti za oko atraktivnoj bombshellici i čije bi se ljubavne idile mogle naći na ozbiljnoj kušnji?
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