Je li 'Love Island Adria' zapravo društveni eksperiment? Dragana Mićalović ima zanimljivo objašnjenje

U novom videu glavnu riječ ima voditeljica, poznata srpska glumica Dragana Mićalović , koja je ponudila jedinstven pogled na format koji uskoro stiže na male ekrane i time dodatno potaknula znatiželju publike.

Mićalović je otkrila kako privatno najviše uživa u gledanju dokumentarnih filmova i serija. Naizgled neočekivano, povukla je paralelu između tog žanra i dating showa koji će voditi. "I ovaj format je jedan društveni eksperiment", izjavila je u videu, dodajući kako će uz dokumentarce sada pratiti i "Love Island". Njezinim viđenjem showa kao svojevrsnog promatranja ljudskih odnosa u izoliranim uvjetima, produkcija je očito ciljala na privlačenje šire publike, one koja u dating formatima traži više od puke zabave.

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Show "Love Island Adria" po prvi će put okupiti natjecatelje iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, koji će u luksuznoj vili na Tenerifima tražiti ljubav, ali i priliku za osvajanje novčane nagrade od 50.000 eura. Premijera je zakazana za nedjelju, 13. rujna, a prikazivat će se na streaming platformi VOYO . Ovaj globalno uspješan format, koji je već osvojio gledatelje u više od dvadeset zemalja, temelji se na stvaranju ljubavnih parova, a oni koji ostanu bez partnera riskiraju ispadanje.

Za Draganu Mićalović ovo je prvi veliki voditeljski angažman, što i sama vidi kao uzbudljiv izazov i izlazak iz zone komfora. Gledatelji će imati ključnu ulogu jer će putem aplikacije moći glasati za svoje omiljene parove i tako izravno utjecati na to tko ostaje u vili, a tko odlazi kući.

Ova najava, zajedno s Draganinim zanimljivim pogledom na cijeli koncept, dodatno je pojačala znatiželju publike koja s nestrpljenjem iščekuje početak regionalne verzije globalnog fenomena.

'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!