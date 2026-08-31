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Love Island Adria

Je li 'Love Island Adria' zapravo društveni eksperiment? Dragana Mićalović ima zanimljivo objašnjenje

Uoči dugoočekivane premijere regionalne inačice svjetski poznatog dating showa 'Love Island Adria', na službenom Instagram profilu objavljen je video koji je zaintrigirao buduće gledatelje

RTL.hr
31.08.2026 14:00

U novom videu glavnu riječ ima voditeljica, poznata srpska glumica Dragana Mićalović, koja je ponudila jedinstven pogled na format koji uskoro stiže na male ekrane i time dodatno potaknula znatiželju publike.

Neočekivana usporedba

Mićalović je otkrila kako privatno najviše uživa u gledanju dokumentarnih filmova i serija. Naizgled neočekivano, povukla je paralelu između tog žanra i dating showa koji će voditi. "I ovaj format je jedan društveni eksperiment", izjavila je u videu, dodajući kako će uz dokumentarce sada pratiti i "Love Island". Njezinim viđenjem showa kao svojevrsnog promatranja ljudskih odnosa u izoliranim uvjetima, produkcija je očito ciljala na privlačenje šire publike, one koja u dating formatima traži više od puke zabave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Regionalna potraga za ljubavi

Show "Love Island Adria" po prvi će put okupiti natjecatelje iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, koji će u luksuznoj vili na Tenerifima tražiti ljubav, ali i priliku za osvajanje novčane nagrade od 50.000 eura. Premijera je zakazana za nedjelju, 13. rujna, a prikazivat će se na streaming platformi VOYO. Ovaj globalno uspješan format, koji je već osvojio gledatelje u više od dvadeset zemalja, temelji se na stvaranju ljubavnih parova, a oni koji ostanu bez partnera riskiraju ispadanje.

Dragana Mićalović, Love Island Adria
Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

Za Draganu Mićalović ovo je prvi veliki voditeljski angažman, što i sama vidi kao uzbudljiv izazov i izlazak iz zone komfora. Gledatelji će imati ključnu ulogu jer će putem aplikacije moći glasati za svoje omiljene parove i tako izravno utjecati na to tko ostaje u vili, a tko odlazi kući.

Ova najava, zajedno s Draganinim zanimljivim pogledom na cijeli koncept, dodatno je pojačala znatiželju publike koja s nestrpljenjem iščekuje početak regionalne verzije globalnog fenomena. 

'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!

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