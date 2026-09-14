Je li ovo kraj za Anthonyja u 'Love Islandu'? Ostao je bez partnerice, a pravila su jasna

Jovan je dobio priliku "ukrasti" jednu od zauzetih djevojaka, a njegov izbor pao je upravo na Laru. Time je Anthony ostao jedini Islander bez partnerice, a njegova sudbina u vili sada je neizvjesna.
Iako ga je Jovanov potez iznenadio, Anthony je jasno dao do znanja da od Lare ne namjerava tako lako odustati. "Nekako sam znao, ali ipak, on mi je i dalje brat. Nema problema, borit ću se za nju", poručio je, a potom samouvjereno dodao: "Ono što je moje, moje je."
Dragana mu je tada poručila: "Anthony, to su pravila Love Islanda. Onaj tko ostane bez para, mora napustiti otok."
Hoće li Anthony dobiti priliku nastaviti svoju ljubavnu avanturu i ili je njegov put u Love Island vili završen.
Novu epizodu Love Island Adria ekskluzivno možete pratiti u ponedjeljak, samo na Voyo, u 20 sati! Aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.