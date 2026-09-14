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Love Island Adria

Je li ovo kraj za Anthonyja u 'Love Islandu'? Ostao je bez partnerice, a pravila su jasna

Prva večer u 'Love Islandu Adria' za Anthonyja je završila potpuno drukčije nego što je očekivao. Nakon što je tijekom prvog spajanja odabrao Laru i s njom vrlo brzo pronašao zajednički jezik, dolazak prvog bombshella Jovana sve je promijenio

RTL.hr
14.09.2026 07:30

Jovan je dobio priliku "ukrasti" jednu od zauzetih djevojaka, a njegov izbor pao je upravo na Laru. Time je Anthony ostao jedini Islander bez partnerice, a njegova sudbina u vili sada je neizvjesna.

Iako ga je Jovanov potez iznenadio, Anthony je jasno dao do znanja da od Lare ne namjerava tako lako odustati. "Nekako sam znao, ali ipak, on mi je i dalje brat. Nema problema, borit ću se za nju", poručio je, a potom samouvjereno dodao: "Ono što je moje, moje je."

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dragana mu je tada poručila: "Anthony, to su pravila Love Islanda. Onaj tko ostane bez para, mora napustiti otok."

Hoće li Anthony dobiti priliku nastaviti svoju ljubavnu avanturu i ili je njegov put u Love Island vili završen.

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