Je li ovo kraj za Anthonyja u 'Love Islandu'? Ostao je bez partnerice, a pravila su jasna

Jovan je dobio priliku "ukrasti" jednu od zauzetih djevojaka, a njegov izbor pao je upravo na Laru. Time je Anthony ostao jedini Islander bez partnerice, a njegova sudbina u vili sada je neizvjesna.

Iako ga je Jovanov potez iznenadio, Anthony je jasno dao do znanja da od Lare ne namjerava tako lako odustati. "Nekako sam znao, ali ipak, on mi je i dalje brat. Nema problema, borit ću se za nju", poručio je, a potom samouvjereno dodao: "Ono što je moje, moje je."