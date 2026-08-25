Je li prijatelj bivšeg zabranjena zona? Voditeljica Dragana Mićalović otkrila što misli

Komplicirani ljubavni odnosi i zamršene situacije bit će u središtu novog regionalnog dating showa 'Love Island Adria', a prije njegova početka voditeljica Dragana Mićalović već je pokazala da ima spreman odgovor na sve ljubavne probleme. U kratkom videu na Instagramu pojavljuje se u ulozi ljubavne savjetnice te odgovara na pitanje koje bi moglo izazvati popriličnu dramu: što napraviti kada vam se svidi prijatelj bivšeg dečka?

Anonimna djevojka traži savjet jer joj se sviđa prijatelj bivšeg, a Gaga joj ne daje baš klasičan ljubavni odgovor. "Bivši je s razlogom bivši", poručuje voditeljica, prije nego što postavi puno važnije pitanje - sviđa li joj se taj muškarac zaista ili joj je zapravo cilj izazvati reakciju bivšeg partnera?