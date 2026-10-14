Je li se Gašper ponovno zaljubio? Otkrio o kojoj islanderici sanjari: 'Želio bih još jedan poljubac s njom, ali malo duži!'

Iako joj je u tom trenutku dao ocjenu sedam i pol, pred kamerama je kasnije priznao kako su joj usne bile fantastične te da ga je cijelo iskustvo u potpunosti intrigiralo.

Tijekom vatrenog izazova ljubljenja naslijepo, djevojke su imale zadatak očarati momke koji su nosili poveze preko očiju. Prva je na scenu stupila Anja , a njezin poljubac ostavio je iznimno snažan dojam na Gašpera .

Nakon što su se strasti malo smirile, Gašper je odlučio otvoriti dušu i izjadati se Alji. U opuštenom razgovoru nasamo, izgovorio je riječi koje bi njegovu trenutnu partnericu Mili dovele do ludila:

"Da, možda bih još jedanput htio poljubac s njom i da bude malo duži... Da vidimo imamo li tu pravu kemiju", iskreno je priznao Gašper bez ustručavanja.

Njegovo neočekivano priznanje prilično je iznenadilo Alju, posebice jer je Gašper u vili razapet između Mili i dolaska opasne bombshell bivše djevojke.

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