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Love Island Adria

Je li se Gašper ponovno zaljubio? Otkrio o kojoj islanderici sanjari: 'Želio bih još jedan poljubac s njom, ali malo duži!'

Dolazak nove islanderice i provokativni zadaci unijeli su potpuni nemir u vilu na Tenerifeu. Iako je njegov odnos s Mili već danima na klimavim nogama zbog ljubomornih ispada i ulaska njegove bivše, Gašper je u povjerljivom razgovoru priznao kako su mu se opasno probudile simpatije prema Anji!

RTL.hr
14.10.2026 09:00

Tijekom vatrenog izazova ljubljenja naslijepo, djevojke su imale zadatak očarati momke koji su nosili poveze preko očiju. Prva je na scenu stupila Anja, a njezin poljubac ostavio je iznimno snažan dojam na Gašpera.

Iako joj je u tom trenutku dao ocjenu sedam i pol, pred kamerama je kasnije priznao kako su joj usne bile fantastične te da ga je cijelo iskustvo u potpunosti intrigiralo.

Gašper, Anja, Love Island Adria
Gašper, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Povjerljivi razgovor i želja za novim poljupcem: 'Da vidimo imamo li kemiju!'

Nakon što su se strasti malo smirile, Gašper je odlučio otvoriti dušu i izjadati se Alji. U opuštenom razgovoru nasamo, izgovorio je riječi koje bi njegovu trenutnu partnericu Mili dovele do ludila:

"Da, možda bih još jedanput htio poljubac s njom i da bude malo duži... Da vidimo imamo li tu pravu kemiju", iskreno je priznao Gašper bez ustručavanja.

Njegovo neočekivano priznanje prilično je iznenadilo Alju, posebice jer je Gašper u vili razapet između Mili i dolaska opasne bombshell bivše djevojke.

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