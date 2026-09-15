Jedan dečko odbio poljubac u 'Love Island' vili! Pokazao da mu je odanost važnija od igre

Islandere je dočekao izazov s povezima na očima, a pravi šok uslijedio je kada su se igri potajno pridružile dvije nove natjecateljice, spremne odmah pomrsiti račune i preuzeti inicijativu. Njihov zadatak bio je jednostavan - potajno poljubiti muškarce u vili i ostaviti što bolji prvi dojam.

I dok su ostali dečki sa znatiželjom i oduševljenjem prihvatili poljupce pod maskama, u trenutku kada je jedna od novih djevojaka krenula u akciju prema svom favoritu, uslijedio je nevjerojatan preokret i potpuni hladan tuš.