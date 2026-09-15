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Love Island Adria

Jedan dečko odbio poljubac u 'Love Island' vili! Pokazao da mu je odanost važnija od igre

Ulazak dviju novih bombshellica u vilu 'Love Island Adria' u potpunosti je prodrmao postojeće odnose i unio opći kaos među otočane. No, dok su mnogi dečki jedva dočekali novi izazov i priliku za zavođenje, jedan je kandidat povukao potez o kojem u vili ne prestaje brujati.

RTL.hr
15.09.2026 22:20

Islandere je dočekao izazov s povezima na očima, a pravi šok uslijedio je kada su se igri potajno pridružile dvije nove natjecateljice, spremne odmah pomrsiti račune i preuzeti inicijativu. Njihov zadatak bio je jednostavan - potajno poljubiti muškarce u vili i ostaviti što bolji prvi dojam.

I dok su ostali dečki sa znatiželjom i oduševljenjem prihvatili poljupce pod maskama, u trenutku kada je jedna od novih djevojaka krenula u akciju prema svom favoritu, uslijedio je nevjerojatan preokret i potpuni hladan tuš.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Hladan tuš za nove djevojke

Jedan od kandidata odlučio je igrati po vlastitim pravilima. Čim je shvatio što se događa, bez imalo oklijevanja – odbio je poljubac nove natjecateljice!

Valentin, Vukašin, Love Island Adria
Valentin, Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pokazao je da njegova vjernost partnerici nije na prodaju te da čak ni dolazak novih atrakcija u vilu ne može poljuljati ono što gradi s djevojkom koja mu je zapela za oko. 

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Love Island Adria

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