Jedan dečko odbio poljubac u 'Love Island' vili! Pokazao da mu je odanost važnija od igre

Islandere je dočekao izazov s povezima na očima, a pravi šok uslijedio je kada su se igri potajno pridružile dvije nove natjecateljice, spremne odmah pomrsiti račune i preuzeti inicijativu. Njihov zadatak bio je jednostavan - potajno poljubiti muškarce u vili i ostaviti što bolji prvi dojam.
I dok su ostali dečki sa znatiželjom i oduševljenjem prihvatili poljupce pod maskama, u trenutku kada je jedna od novih djevojaka krenula u akciju prema svom favoritu, uslijedio je nevjerojatan preokret i potpuni hladan tuš.
Hladan tuš za nove djevojke
Jedan od kandidata odlučio je igrati po vlastitim pravilima. Čim je shvatio što se događa, bez imalo oklijevanja – odbio je poljubac nove natjecateljice!
Pokazao je da njegova vjernost partnerici nije na prodaju te da čak ni dolazak novih atrakcija u vilu ne može poljuljati ono što gradi s djevojkom koja mu je zapela za oko.
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