Jedna djevojka oduševljena strastvenim poljupcem u 'Love Island' vili: 'Iskreno, bio je 10 od 10!'

Nakon početnih svađa, nesuglasica i testiranja granica, pao je i prvi pravi poljubac sezone, a jedna od djevojaka nije mogla sakriti oduševljenje pred ostalim stanarkama

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U vili 'Love Island Adria' strasti su konačno proključale. Nakon početnih svađa, nesuglasica i testiranja granica, pao je i prvi pravi poljubac sezone, a jedna od djevojaka nije mogla sakriti oduševljenje pred ostalim stanarkama.

Romantični trenutak o kojem svi pričaju

Dok su se neki parovi mučili s komunikacijom, jedan je par odlučio preuzeti inicijativu i prepustiti se osjećajima. Poljubac koji su mnogi s nestrpljenjem iščekivali dogodio se potpuno prirodno, a reakcija nakon njega pokazala je da su emocije itekako stvarne. "Nisam mislila da je savršen trenutak, ali kad se dogodilo, bilo je baš super", priznala je ozarena djevojka pred ostalim curama, dodavši kako bi ovaj trenutak bez razmišljanja ocijenila najvišom ocjenom: "Iskreno, 10 od 10!"

icon-expand icon-close icon-close Mili, Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tko je probio led?

Ovaj poljubac ipak nije bio sasvim slučajan. Dečko koji je napravio prvi korak priznao je da je trenutak planirao i strpljivo čekao pravu priliku kako bi sve imalo veće značenje. "Poljubac sam planirao. Možda nije bilo prilike prije, ali čekao sam nekako tu večer", otkrio je ostalim dečkima. Sve je započelo rečenicom: "Da vidim tvoje oči", nakon čega su kočnice u potpunosti popustile. Riječ je, naravno, o Mili i Gašperu, koji su ovim potezom postali prvi službeni par koji je probio led i prešao granicu prijateljstva u vili.

icon-expand Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo