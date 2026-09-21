Jedna djevojka ostala bez para: 'Sada znam da su muškarci muškarci - za mene više ne postoji!'

Jedan od najnapetijih izbora u 'Love Island Adria' do sada završio je potpuno neočekivano za jednu od atraktivnih Islanderica, koja je u samo jednoj sekundi ostala bez partnera, povrijeđena i na samom rubu pakiranja kofera.
Iako je odbačena natjecateljica pred kamerama pokušala zadržati ponos i pribranost, razočaranje i gnjev nisu se mogli sakriti. Poslala mu je poruku od koje su se svi prisutni zamrznuli:
"A sad znam još jednom da su muškarci muškarci. Bolje da me nije birao i sad on za mene ne postoji!"
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