Love Island Adria
Jedni će se ljubiti, drugi plakati, a jedna odluka mijenja sve: Večeras vila 'Love Islanda Adria' gori!
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Love Island Adria
Alja jasno poručila Anthonyju: 'Imaš opciju A i opciju B, moraš odabrati jedno jer mene nema između!'
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