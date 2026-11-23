Zaljubljeni par iz showa Love Island Adria , Loren i Roberto , još je jednom pokazao da im najbolje pristaje sasvim običan, opušteni ritam daleko od kamera.

Umjesto velikih izlazaka i glamura, Roberto Vučić i Loren Zubonja podijelili su na Instagramu kadrove iz maslinika u Vodicama, pokazavši kako izgleda njihova svakodnevica. Uz video u kojem nasmijani i ležerno odjeveni beru masline, kratko su poručili pratiteljima: "Dođite s nama u berbu maslina!"

Objava je odmah privukla pažnju njihovih pratitelja, koji su u komentarima pohvalili njihovu jednostavnost i zajedništvo, dok je Roberto na upit gdje beru kratko potvrdio da se nalaze upravo u Vodicama.