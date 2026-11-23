Zaljubljeni par iz showa Love Island Adria, Loren i Roberto, još je jednom pokazao da im najbolje pristaje sasvim običan, opušteni ritam daleko od kamera.
Sasvim obična tradicija i opušteni trenuci
Umjesto velikih izlazaka i glamura, Roberto Vučić i Loren Zubonja podijelili su na Instagramu kadrove iz maslinika u Vodicama, pokazavši kako izgleda njihova svakodnevica. Uz video u kojem nasmijani i ležerno odjeveni beru masline, kratko su poručili pratiteljima: "Dođite s nama u berbu maslina!"
Objava je odmah privukla pažnju njihovih pratitelja, koji su u komentarima pohvalili njihovu jednostavnost i zajedništvo, dok je Roberto na upit gdje beru kratko potvrdio da se nalaze upravo u Vodicama.
Od vile do zajedničkog života u Hrvatskoj
Njihov put započeo je pred kamerama u vili Love Island Adria, gdje su postupno gradili bliskost i pokazali da njihov odnos ima čvrste temelje i izvan televizijskog formata. Nakon završetka showa uslijedio je i veliki životni korak – Loren se preselila u Hrvatsku kako bi započeli zajednički život.
Upravo ovakvi trenuci, u kojima zajedno sudjeluju u tradicionalnim obiteljskim i domaćim poslovima poput berbe maslina, pokazuju koliko su se prirodno uklopili u novu svakodnevicu. Bez pretjerivanja i potrebe za velikim riječima, Loren i Roberto i dalje osvajaju publiku svojom spontanošću, toplinom i time što ljubav žive u sasvim običnim, malim stvarima.
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