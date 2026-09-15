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Love Island Adria

Jovan i Anthony proglasili Taru zahtjevnom curom: 'Ima previše energije'

Atmosfera u vili showa 'Love Island Adria' zagrijava se iz dana u dan, a nova igra 'Ice Breaker' bila je okidač za prve iskrene, ali i oštre ocjene među natjecateljima

RTL.hr
15.09.2026 10:31

Tijekom igre postavljeno je pitanje koje je uzburkalo duhove: "Digni ruku ako misliš da je neka od djevojaka zahtjevna i da traži dosta pažnje i truda". Nekoliko je muških ruku poletjelo u zrak, a prozvan da objasni svoj odabir bio je Jovan. Bez puno oklijevanja, iskreno je priznao: "Iskreno, mislim da je to Tara".

Jovan, Love Island Adria
Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Svoje je mišljenje i obrazložio. "Ima previše energije, što je zapravo jako pozitivno, ali bez nekog truda teško je proći kod nje", objasnio je Jovan, dajući do znanja da je za osvajanje Tarine pažnje potrebno uložiti znatan napor. S njim se složio i Anthony, koji je dodao: "Ista je stvar. Prvi dan je imala mnogo energije. Uvijek ima nešto za reći, ali to nije loša stvar". Dvojica otočana tako su zaključila da je Tara djevojka koja zna što želi, a njezina energičnost istovremeno je i privlačna i izazovna.

Tara, Love Island Adria
Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tarin odgovor: 'Znam što hoću i neću se mijenjati'

Tara, poznata po svojoj direktnosti, nije ostala dužna na komentare. Umjesto da se uvrijedi, samouvjereno je potvrdila njihove navode i jasno istaknula svoj stav. "Da, ja jesam zahtjevna i neću se promijeniti jer volim sebe takvu kakva jesam", odlučno je rekla, dodavši kako je cijeli život slušala komentare da je "previše".

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