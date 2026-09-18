Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Jovan iskreno o Mariji Terezi: 'Ne sviđa mi se što nikada nije bila u ozbiljnoj vezi, to mi je red flag!'

Iako su Jovan i Marija Tereza tek stvorili novi par nakon posljednjeg spajanja, ulazak ovih 'bombshell' natjecatelja u vilu već je donio prve ozbiljne nesuglasice i poljuljao njihovu svježu romansu

RTL.hr
18.09.2026 22:10

Tijekom iskrenog razgovora pred kamerama, Marija Tereza šokirala je Jovana priznanjem da nikada u životu nije imala pravu, ozbiljnu vezu niti dečka. Njegova reakcija bila je trenutna i vrlo suzdržana.

"Ne sviđa mi se što nikada nije imala dečka niti bila u ozbiljnoj vezi. Zbog tog nedostatka iskustva nemamo dovoljno zajedničkih tema kad je u pitanju ljubavna dinamika i to smatram crvenom zastavicom", iskreno je poručio Jovan.

Marija Tereza i Jovan, Love Island Adria
Marija Tereza i Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Marija Tereza ne pristaje na pritisak

Ipak, dvadesetosmogodišnja umjetnica s Pelješca pokazala je iznimnu samouvjerenost – poručila mu je kako jako dobro zna što može ponuditi u vezi te da je na njemu da odluči hoće li mu to predstavljati problem. Budući da su oboje u vilu ušetali kao 'bombshells' i naglasili da su otvoreni za ostale stanare, pitanje je dana kada će se u njihov novopečeni odnos uplesti netko treći.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Valentin oštro po dečkima u vili: 'Gašper i Roberto imaju jako nisko razvijenu emotivnu inteligenciju, to će biti problem za Loren i Mili!'

Love Island Adria

Anthony iskreno o odnosu s Larom: 'Nisam se još zaljubio, ali počinjem. Problem je što joj nedostaje zrelosti!'

Moglo bi te zanimati

Evo što vas čeka u večerašnjoj epizodi 'Love Islanda Adria'

Valentin iz 'Love Islanda' prije godinu dana bio je ćelav, danas ima potpuno drugi imidž

Mili i Gašper u strastvenom poljupcu pred svima: 'On je jedini dečko kojeg želim poljubiti!'

Anthony priznao: 'Alja mi se sviđa više nego Lara. Vila je trenutno u mojim rukama!'

Vukašin iznenadio Taru jutarnjom kavom, ona poručila: 'Ne volim kada drugi ljudi rade stvari za mene, ja to mogu bolje!'

Jovan otvoreno pozvao Alju u svoj krevet: 'Budi hrabra, možeš što god poželiš'

Pročitaj na Net.hr
Glazbenik Josip Bačić stih pretočio u divnu gestu: Malim zvjezdicama uljepšavao dane ljudima
Shakira se nakon osam godina vraća u Španjolsku: 'Tu sam proživjela najteže trenutke u životu'
Lidija Bačić uživa na moru: Zavodljivim prizorom u bikiniju podsjetila zašto je zovu bombom
Poznata manekenka ponosno pokazuje bore, a mnogi ne mogu pogoditi koliko ima godina
Slavni trener hrvatskih korijena stao u obranu mlađe partnerice: 'Ti komentari su čista laž'
Aca Lukas nahvalio hrvatske pjevače: 'Slušam ga svaki dan, nitko ga još nije nadmašio'
Stigao je Traitors Srbija, reality u kojem nitko nije onaj za koga se predstavlja
Progonila ju je uhoda, a uhićena je više od 10 puta: Gdje je sad zvijezda kultnog 'Baywatcha'?
Mija je pobjednica dubrovačkog tjedna u 'Večeri za 5': 'Svi bismo trebali dijeliti prvo mjesto!'
Predviđali su joj svjetski vrh: Nakon Wimbledona objavljivala sadržaj za odrasle, a sada živi novi život