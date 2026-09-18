Jovan iskreno o Mariji Terezi: 'Ne sviđa mi se što nikada nije bila u ozbiljnoj vezi, to mi je red flag!'

Tijekom iskrenog razgovora pred kamerama, Marija Tereza šokirala je Jovana priznanjem da nikada u životu nije imala pravu, ozbiljnu vezu niti dečka. Njegova reakcija bila je trenutna i vrlo suzdržana.

"Ne sviđa mi se što nikada nije imala dečka niti bila u ozbiljnoj vezi. Zbog tog nedostatka iskustva nemamo dovoljno zajedničkih tema kad je u pitanju ljubavna dinamika i to smatram crvenom zastavicom", iskreno je poručio Jovan.