Jovan otvoreno pozvao Alju u svoj krevet: 'Budi hrabra, možeš što god poželiš'

U večernjem razgovoru, Alja je Jovanu otkrila da joj noći u vili baš i nisu najugodnije. "Meni je baš hladno u krevetu, sama sam i iznad mene je klima", požalila mu se Alja.

Jovan nije dugo razmišljao o odgovoru, već je odmah iskoristio priliku i uputio joj ponudu koja bi mogla dodatno zakomplicirati situaciju u vili.