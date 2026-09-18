Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Jovan otvoreno pozvao Alju u svoj krevet: 'Budi hrabra, možeš što god poželiš'

Dolazak nove bombshell djevojke Alje već je uzburkao odnose u vili 'Love Islanda Adria', a čini se kako je posebno zaintrigirala Jovana. Njih dvoje sve više vremena provode zajedno, a između njih ne nedostaje ni otvorenog flerta

RTL.hr
18.09.2026 09:00

U večernjem razgovoru, Alja je Jovanu otkrila da joj noći u vili baš i nisu najugodnije. "Meni je baš hladno u krevetu, sama sam i iznad mene je klima", požalila mu se Alja.

Jovan nije dugo razmišljao o odgovoru, već je odmah iskoristio priliku i uputio joj ponudu koja bi mogla dodatno zakomplicirati situaciju u vili.

Alja i Jovan, Love Island Adria
Alja i Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Možeš večeras doći u moj krevet, budi hrabra ti možeš što god poželiš", poručio joj je Jovan.

Njihov razgovor jasno je pokazao da među njima postoji privlačnost, a hoće li Alja prihvatiti Jovanovu ponudu i kamo će ih odvesti sve otvoreniji flert.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

alja love island jovan love island love island adria
Love Island Adria

Anthony priznao: 'Alja mi se sviđa više nego Lara. Vila je trenutno u mojim rukama!'

Love Island Adria

Spojler alert! Ovo su novi parovi u 'Love Island Adria': Evo tko je s kim završio nakon dramatične ceremonije

Moglo bi te zanimati

Večeras se sve može promijeniti! Peta epizoda 'Love Islanda Adria' stiže na Voyo

Splitski zavodnik Šime Elez u novoj ulozi, na španjolskom zavodi gledatelje

Alja razotkrila Roberta: 'Kada je s Loren, ponaša se potpuno drugačije nego kada je sam!'

Pao na prvi pogled! Jovanu se opasno sviđa Alja: 'Njezin izgled je wow'

Alja i Lara iskreno porazgovarale: 'Ja nemam nikakav problem s tim, baš si mi slatka!'

Marija Tereza nije mogla spavati: 'Svi su već spojeni u neke parove, iako je tek treći dan!'

Pročitaj na Net.hr
Crnke koje su zaludjele Karlovac: Malo tko ove ljepotice u centru grada nije primijetio
Jelena Perčin i Ante Gelo nastupili zajedno: Zaljubljeni supružnici pokazali posebnu bliskost
'Mala dama s velikim glasom' osvojila je svijet, pa prošla kroz pakao
Sjećate li se Minee s početka karijere? Ovako se mijenjala kroz godine
Kralj Charles nakon smrti princeze Diane poručio: 'Ne brini, brzo ćemo je zaboraviti'
Penélope Cruz u korzetu i čipki pokazala fantastičnu liniju: Mreže su pune komplimenata
Veganka koja ne voli šminku, a obožava feniranje: 'Od prvog honorara kupila sam kožnu jaknu'
Thompson rasprodao dvoranu u Stuttgartu: Zbog velike potražnje pao sustav, obožavatelji ogorčeni
Poruka Meghan Markle završila na internetu: Htjela se javiti roditeljima, a procurio joj broj
Zaručili se, čekali bebu, a onda je sve krenulo po zlu! 'Još uvijek osjećam sram'