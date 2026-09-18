Jovan otvoreno pozvao Alju u svoj krevet: 'Budi hrabra, možeš što god poželiš'

U večernjem razgovoru, Alja je Jovanu otkrila da joj noći u vili baš i nisu najugodnije. "Meni je baš hladno u krevetu, sama sam i iznad mene je klima", požalila mu se Alja.
Jovan nije dugo razmišljao o odgovoru, već je odmah iskoristio priliku i uputio joj ponudu koja bi mogla dodatno zakomplicirati situaciju u vili.
"Možeš večeras doći u moj krevet, budi hrabra ti možeš što god poželiš", poručio joj je Jovan.
Njihov razgovor jasno je pokazao da među njima postoji privlačnost, a hoće li Alja prihvatiti Jovanovu ponudu i kamo će ih odvesti sve otvoreniji flert.
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