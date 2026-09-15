Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Jovan razbjesnio Laru: 'Jako me živcira, izvrče moje riječi'

U središtu najnovije drame našli su se Lara i Jovan, čiji je odnos, nakon niza nesporazuma i međusobnih optužbi, eskalirao u otvoreni sukob koji je odjeknuo cijelom vilom. Iako su na kraju smirili strasti, čini se da je šteta već počinjena

RTL.hr
15.09.2026 22:30

Sve je započelo nakon što je Lara shvatila da Jovan drugim stanarima prenosi iskrivljenu verziju njihovih razgovora. Prema njezinim riječima, on je stvorio dojam da mu je ona druga opcija i da čeka pogrešan korak drugog muškarca kako bi mu dala priliku. To ju je, kako je sama priznala, potpuno izbacilo iz takta.

"Mrzim kada netko laže"

"Mrzim kada netko laže. Mene to izbacuje iz takta", povjerila se Lara drugim djevojkama, vidno uzrujana zbog situacije. Smatrala je da Jovan namjerno izvrće njezine riječi kako bi stvorio dramu i sebe stavio u povoljniji položaj, što je narušilo njezino povjerenje. Sukob je kulminirao kada je Jovan cijeli dan izbjegavao razgovor s njom, pravdajući se da se osjeća nepoštovano.

Jovan, Lara, Love Island Adria
Jovan, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Hladan tuš i konačan dogovor

Napetost se mogla rezati nožem, a situacija je razriješena tek sljedećeg jutra, kada su Lara i Jovan napokon sjeli i otvorili karte. Iako su oboje čvrsto stajali pri svojim stavovima, složili su se da njihov odnos nema budućnosti.

"Mislim da je bolje da smo danas završili konverzaciju jer sam bila na rubu da puknem", priznala je Lara tijekom razgovora, nakon čega su donijeli zajedničku odluku. "Ja ću i dalje smatrati da sam ja u pravu, ti ćeš smatrati da si ti u pravu. Zato je bolje da završimo i da stanemo na prijateljstvu", zaključila je, s čime se Jovan složio. Ovim primirjem stavljena je točka na njihov turbulentan odnos, no posljedice su se tek počele osjećati.

Lara, Jovan, Love Island Adria
Lara, Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr lara love island
Love Island Adria

Jedan dečko odbio poljubac u 'Love Island' vili! Pokazao da mu je odanost važnija od igre

Moglo bi te zanimati

Što sve donosi nova epizoda 'Love Islanda': Prve svađe, opasni testovi i nova lica u vili

Roberto otvorio dušu Loren i priznao što ga je privuklo: 'Pametna si, tradicionalna i zrela'

Nakon teških komentara muškog dijela vile, Mili utješila Taru: 'Ne možeš sipati ocean u šalicu za kavu!'

Lara u igri istaknula Anthonyjeve mane: 'Ne volim kad je dečko nonšalantan'

Jovan se nakon Lare bacio na Taru, ona mu otkrila: 'Malo si mi preozbiljan, ne znam baš da bi bili dobar par'

Najmlađa kandidatkinja Lara iskrena o Jovanu: 'Nema tu kemije, ali dat ću mu šansu'

Pročitaj na Net.hr
Varanje supruga, ljubavnica i djeca za koju nije znao: Mračne tajne najvećeg frajera 90-ih
Maska preko nosa i usta, štikle na nogama: Pogledajte modnu pistu u Saboru 2021.
Vezali su je i prijetili joj pištoljem, a sad je Kim Kardashian dobila samo jedan euro odštete
'Ante Vukas' se vraća na ekrane: 'Cijelo ljeto su me zaustavljali i pitali kad će nova sezona'
Nisu zaboravili što se dogodilo 2002., ali Oasisu ipak poručuju: 'Braća su uvijek dobrodošla'
Prepoznajte li ovu moćnu političarku? Ovako je izgledala u mladosti, a sutra drži veliki govor
Fani Stipković i Fernando Hierro slave 3. godišnjicu braka: 'Puno života, bezbroj avantura'
Od golišavih scena do holivudske ikone: Pogledajte kako se Helen Mirren mijenjala kroz godine
Čim su se vratili nova drama! Harry i Meghan ispisali djecu iz škole nakon samo dva dana
Tko je izdajica, a tko vjeran? Svjetski hit 'Traitors' u srpskoj verziji stiže na Voyo