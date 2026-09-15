Jovan razbjesnio Laru: 'Jako me živcira, izvrče moje riječi'

Sve je započelo nakon što je Lara shvatila da Jovan drugim stanarima prenosi iskrivljenu verziju njihovih razgovora. Prema njezinim riječima, on je stvorio dojam da mu je ona druga opcija i da čeka pogrešan korak drugog muškarca kako bi mu dala priliku. To ju je, kako je sama priznala, potpuno izbacilo iz takta.

"Mrzim kada netko laže. Mene to izbacuje iz takta", povjerila se Lara drugim djevojkama, vidno uzrujana zbog situacije. Smatrala je da Jovan namjerno izvrće njezine riječi kako bi stvorio dramu i sebe stavio u povoljniji položaj, što je narušilo njezino povjerenje. Sukob je kulminirao kada je Jovan cijeli dan izbjegavao razgovor s njom, pravdajući se da se osjeća nepoštovano.

Napetost se mogla rezati nožem, a situacija je razriješena tek sljedećeg jutra, kada su Lara i Jovan napokon sjeli i otvorili karte. Iako su oboje čvrsto stajali pri svojim stavovima, složili su se da njihov odnos nema budućnosti.

"Mislim da je bolje da smo danas završili konverzaciju jer sam bila na rubu da puknem", priznala je Lara tijekom razgovora, nakon čega su donijeli zajedničku odluku. "Ja ću i dalje smatrati da sam ja u pravu, ti ćeš smatrati da si ti u pravu. Zato je bolje da završimo i da stanemo na prijateljstvu", zaključila je, s čime se Jovan složio. Ovim primirjem stavljena je točka na njihov turbulentan odnos, no posljedice su se tek počele osjećati.