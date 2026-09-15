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Love Island Adria

Jovan se nakon Lare bacio na Taru, ona mu otkrila: 'Malo si mi preozbiljan, ne znam baš da bi bili dobar par'

Njegov izbor pao je na energičnu Taru, kojoj je otvoreno priznao svoje namjere. Ipak, umjesto romantičnog početka, dočekao ga je hladan tuš i iskrena analiza koja je njegovu strategiju dovela u pitanje

RTL.hr
15.09.2026 16:00

"Trenutačno se za nešto dalje vidim s Tarom", povjerio se Jovan, dodavši kako ga je osvojila jer je "oslobođena osoba s puno energije". Ubrzo je odlučio prijeći s riječi na djela i u izravnom razgovoru joj je priznao da bi je, da sada ima priliku, izabrao za svoju partnericu. "Ja bih izabrao tebe. Eto, to je moj potez koji bih napravio", rekao joj je samouvjereno, ističući kako na njihov potencijalni odnos gleda drugačije "nego kada je birao Laru".

Tara, Jovan, Love Island Adria
Tara, Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tara sumnja u njegove namjere: 'Mislim da si preozbiljan'

Iako je Jovanov pristup bio direktan, Tara nije bila impresionirana. Priznala mu je da ga smatra fizički privlačnim, rekavši: "Nestvarno si lijep, imaš lijep osmijeh", no odmah je izrazila sumnju u to da su karakterno kompatibilni. "Ne znam jesmo li baš dobar par po osobnosti. Mislim da si malo preozbiljan, da se shvaćaš previše ozbiljno", poručila mu je, dajući mu do znanja da njena energična priroda možda nije najbolji spoj s njegovom.

Tara, Love Island
Tara, Love Island FOTO: RTL

'Ne znam vjerujem li ti, ja sam ti zadnji izbor'

"Odjednom je promijenio energiju. OK, fora, ali ipak ne znam vjerujem li ti. Ja sam ti zadnji izbor", zaključila je Tara, aludirajući na to da mu se okrenula tek nakon što mu je prva opcija propala. Njezina sumnjičavost pokazuje da će Jovan morati uložiti puno više truda kako bi dokazao da su njegove namjere iskrene i da Tara za njega nije samo sigurna luka nakon ljubavnog brodoloma.Tara je pokazala da nije djevojka koju se može lako osvojiti i da joj je, osim fizičkog izgleda, bitna i iskrenost. Hoće li Jovan uspjeti srušiti zidove koje je postavila ili će morati potražiti treću sreću, pokazat će dani koji slijede u napetoj atmosferi vile.

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Love Island Adria

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