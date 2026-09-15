Jovan se nakon Lare bacio na Taru, ona mu otkrila: 'Malo si mi preozbiljan, ne znam baš da bi bili dobar par'

"Trenutačno se za nešto dalje vidim s Tarom", povjerio se Jovan, dodavši kako ga je osvojila jer je "oslobođena osoba s puno energije". Ubrzo je odlučio prijeći s riječi na djela i u izravnom razgovoru joj je priznao da bi je, da sada ima priliku, izabrao za svoju partnericu. "Ja bih izabrao tebe. Eto, to je moj potez koji bih napravio", rekao joj je samouvjereno, ističući kako na njihov potencijalni odnos gleda drugačije "nego kada je birao Laru".

Iako je Jovanov pristup bio direktan, Tara nije bila impresionirana. Priznala mu je da ga smatra fizički privlačnim, rekavši: "Nestvarno si lijep, imaš lijep osmijeh", no odmah je izrazila sumnju u to da su karakterno kompatibilni. "Ne znam jesmo li baš dobar par po osobnosti. Mislim da si malo preozbiljan, da se shvaćaš previše ozbiljno", poručila mu je, dajući mu do znanja da njena energična priroda možda nije najbolji spoj s njegovom.

"Odjednom je promijenio energiju. OK, fora, ali ipak ne znam vjerujem li ti. Ja sam ti zadnji izbor", zaključila je Tara, aludirajući na to da mu se okrenula tek nakon što mu je prva opcija propala. Njezina sumnjičavost pokazuje da će Jovan morati uložiti puno više truda kako bi dokazao da su njegove namjere iskrene i da Tara za njega nije samo sigurna luka nakon ljubavnog brodoloma.Tara je pokazala da nije djevojka koju se može lako osvojiti i da joj je, osim fizičkog izgleda, bitna i iskrenost. Hoće li Jovan uspjeti srušiti zidove koje je postavila ili će morati potražiti treću sreću, pokazat će dani koji slijede u napetoj atmosferi vile.

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