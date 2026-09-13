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Love Island Adria

Jovan ukrao Laru prve večeri 'Love Islanda Adria', Anthony odmah najavio borbu: 'Ono što je moje, moje je!'

Prva noć u raskošnoj vili 'Love Island Adria' na Tenerifeu donijela je neočekivani preokret koji je uzdrmao tek formirane parove. Iako se činilo da su se strasti smirile nakon prvih spajanja, dolazak novog natjecatelja, Jovana, poznatog kao "bombshell", unio je nemir. Njegov zadatak bio je jednostavan, ali brutalan: ukrasti djevojku jednom od natjecatelja i tako ga ostaviti na korak do ispadanja

RTL.hr
13.09.2026 22:10

Nakon što su se islanderi upoznali i formirali prve parove, voditeljica je pred Jovana postavila težak izazov. Dobio je moć da razdvoji jedan par i za sebe izabere djevojku s kojom želi nastaviti natjecanje. Pravila su jasna - tko ostane bez para, mora napustiti otok ljubavi. Napetost je rasla dok je Jovan stajao pred pet djevojaka, a sudbina jednog od njegovih novih cimera bila je u njegovim rukama.

"Iskreno, ovaj dan mi najteže pada", priznao je Jovan, svjestan težine svoje odluke. Ipak, morao je odabrati. "Osoba koju biram bit će netko s kim nisam imao dovoljno vremena razgovarati. Ovo će biti način da se bolje upoznamo", objasnio je prije nego što je izgovorio ime koje je odjeknulo vilom: "Ime te osobe je Lara."

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthonyjeva borba tek počinje

Odluka je Larinog partnera, Anthonyja, ostavila bez riječi. Iako su on i Lara samo nekoliko sati ranije kliknuli i pokazali snažnu povezanost, Jovanov potez ih je prisilno razdvojio. Lara je bila vidno polaskana Jovanovim izborom, ali je istovremeno naglasila da s Anthonyjem već ima "jako, jako dobru povezanost". Ipak, ostala je otvorena za nove prilike. "Rekla sam da sam otvorena i da ne želim zatvarati sve opcije već prvog dana", izjavila je, dajući do znanja da će Jovanu pružiti priliku.

Iako šokiran, Anthony nije dugo čekao da pokaže borbeni duh. Potez natjecatelja kojeg je smatrao "bratom" nije ga slomio, već motivirao. "Nekako sam znao, ali ipak, on mi je i dalje brat. Nema problema, borit ću se za nju", odlučno je poručio. Ubrzo je dodao i samouvjerenu izjavu koja najavljuje uzbudljiv nastavak: "Ono što je moje, moje je. Sto posto ću se sutra ili prekosutra vratiti s njom."

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