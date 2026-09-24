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Love Island Adria

Jovanu je Marija Tereza dosadna: 'Što god da ona meni govori, mene to ne zanima'

Iako su u vili trebali tražiti ljubav života i graditi opasne strasti pod suncem, odnos Jovana i Marije Tereze pretvorio se u potpunu agoniju!

RTL.hr
24.09.2026 12:30

Forsiranje osjećaja tamo gdje iskre jednostavno nema dovelo je do brutalnog pucanja, a Jovan je pred kamerama odlučio srušiti sve obzire i otkriti gorku istinu o svojoj partnerici – bez imalo ustručavanja i milosti.

Nema kemije, samo potpuna hladnoća

Ostali Islanderi danima su primjećivali tešku distancu i mučnu tišinu koja je vladala između ovog para, no Jovan je naposljetku odlučio skinuti rukavice i do kraja ogoliti razloge potpunog raspada njihovog odnosa:

"Da budem iskren, nije mi toliko zanimljiv odnos. Kad imaš konekciju s nekim, ti ne moraš razmišljati hoće li biti zanimljivo ili ne!"

Pojasnio je kako Marija Tereza možda jest draga osoba u privatnom životu, no njihova međusobna energija bila je na čistoj nuli.

Jovan, Marija Tereza, Love Island Adria
Jovan, Marija Tereza, Love Island Adria FOTO: Voyo

No, pravi šok i najteže riječi uslijedile su kada je Jovan progovorio o njezinim pokušajima da pokrene bilo kakav razgovor i uspostavi komunikaciju u vili:

"Što god da ona meni govori, mene to samo ne interesira. Možda sam sad brutalno iskren, ali tako jest!"

Marija Tereza i Jovan, Love Island Adria
Marija Tereza i Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

I sama Marija Tereza naposljetku je morala prihvatiti surovu realnost i priznati da među njima postoji isključivo mlako prijateljstvo te da se osjećaji ne mogu stvoriti umjetnim putem. Čak su i ostali Islanderi naglas komentirali kako je bilo iscrpljujuće gledati par koji grčevito pokušava održati priču bez ikakvih stvarnih temelja.

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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