Jovanu je Marija Tereza dosadna: 'Što god da ona meni govori, mene to ne zanima'

Forsiranje osjećaja tamo gdje iskre jednostavno nema dovelo je do brutalnog pucanja, a Jovan je pred kamerama odlučio srušiti sve obzire i otkriti gorku istinu o svojoj partnerici – bez imalo ustručavanja i milosti.
Nema kemije, samo potpuna hladnoća
Ostali Islanderi danima su primjećivali tešku distancu i mučnu tišinu koja je vladala između ovog para, no Jovan je naposljetku odlučio skinuti rukavice i do kraja ogoliti razloge potpunog raspada njihovog odnosa:
"Da budem iskren, nije mi toliko zanimljiv odnos. Kad imaš konekciju s nekim, ti ne moraš razmišljati hoće li biti zanimljivo ili ne!"
Pojasnio je kako Marija Tereza možda jest draga osoba u privatnom životu, no njihova međusobna energija bila je na čistoj nuli.
No, pravi šok i najteže riječi uslijedile su kada je Jovan progovorio o njezinim pokušajima da pokrene bilo kakav razgovor i uspostavi komunikaciju u vili:
"Što god da ona meni govori, mene to samo ne interesira. Možda sam sad brutalno iskren, ali tako jest!"
I sama Marija Tereza naposljetku je morala prihvatiti surovu realnost i priznati da među njima postoji isključivo mlako prijateljstvo te da se osjećaji ne mogu stvoriti umjetnim putem. Čak su i ostali Islanderi naglas komentirali kako je bilo iscrpljujuće gledati par koji grčevito pokušava održati priču bez ikakvih stvarnih temelja.
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