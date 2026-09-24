Jovanu je Marija Tereza dosadna: 'Što god da ona meni govori, mene to ne zanima'

Forsiranje osjećaja tamo gdje iskre jednostavno nema dovelo je do brutalnog pucanja, a Jovan je pred kamerama odlučio srušiti sve obzire i otkriti gorku istinu o svojoj partnerici – bez imalo ustručavanja i milosti.

Ostali Islanderi danima su primjećivali tešku distancu i mučnu tišinu koja je vladala između ovog para, no Jovan je naposljetku odlučio skinuti rukavice i do kraja ogoliti razloge potpunog raspada njihovog odnosa:

"Da budem iskren, nije mi toliko zanimljiv odnos. Kad imaš konekciju s nekim, ti ne moraš razmišljati hoće li biti zanimljivo ili ne!"

Pojasnio je kako Marija Tereza možda jest draga osoba u privatnom životu, no njihova međusobna energija bila je na čistoj nuli.