Jutro poslije nježnih trenutaka, Lara prigovorila Anthonyju: 'Nisi me ni zagrlio!'

Da se od romantičnih trenutaka do prvih jutarnjih prigovora stiže u samo nekoliko sekundi, dokazali su Lara i Anthony . Nakon što su noć proveli u vrlo bliskom izdanju, jutro je donijelo neočekivanu distancu i prvu sitnu dramu među njima.

Tijekom noći činilo se kako između ovo dvoje kandidata strasti opasno bujaju. Lara je sama došla do Anthonyja na kauč gdje su proveli sate u ugodnom razgovoru i maženju, uživajući u bliskosti daleko od ostalih Islandera. Sve je upućivalo na to da je na pomolu novi stabilan par u vili, no čim su se probudili, raspoloženje se naglo promijenilo.

Umjesto nastavka romantike, Anthony je preskočio osnovne znakove pažnje, što mu Lara nije mogla prešutjeti. Čim joj se pružila prilika, otvoreno mu je prigovorila što ju je ujutro potisnuo u drugi plan.

Anthony je brzo shvatio svoju pogrešku te je situaciju odmah pokuša ublažiti – snažno ju je zagrlio i pao je brzi pomirbeni osmijeh. Iako su se na prvu pomirili i izgladili nesuglasicu, ostaje za vidjeti hoće li ova sitna zamjerka ostaviti traga na njihov daljnji odnos u vili.