Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u FNC 33 Zagreb Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Jutro poslije nježnih trenutaka, Lara prigovorila Anthonyju: 'Nisi me ni zagrlio!'

Prvi dani u luksuznoj vili showa 'Love Island Adria' donijeli su prve simpatije, ali i prve ozbiljne trzavice

RTL.hr
15.09.2026 07:00

Da se od romantičnih trenutaka do prvih jutarnjih prigovora stiže u samo nekoliko sekundi, dokazali su Lara i Anthony. Nakon što su noć proveli u vrlo bliskom izdanju, jutro je donijelo neočekivanu distancu i prvu sitnu dramu među njima.

Od noćnog maženja na kauču do jutarnje hladnoće

Tijekom noći činilo se kako između ovo dvoje kandidata strasti opasno bujaju. Lara je sama došla do Anthonyja na kauč gdje su proveli sate u ugodnom razgovoru i maženju, uživajući u bliskosti daleko od ostalih Islandera. Sve je upućivalo na to da je na pomolu novi stabilan par u vili, no čim su se probudili, raspoloženje se naglo promijenilo.

Lara, Anthony, Love Island Adria
Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Nisi me ni zagrlio za dobro jutro!"

Umjesto nastavka romantike, Anthony je preskočio osnovne znakove pažnje, što mu Lara nije mogla prešutjeti. Čim joj se pružila prilika, otvoreno mu je prigovorila što ju je ujutro potisnuo u drugi plan.

Anthony je brzo shvatio svoju pogrešku te je situaciju odmah pokuša ublažiti – snažno ju je zagrlio i pao je brzi pomirbeni osmijeh. Iako su se na prvu pomirili i izgladili nesuglasicu, ostaje za vidjeti hoće li ova sitna zamjerka ostaviti traga na njihov daljnji odnos u vili.

Anthony, Lara, Love Island Adria
Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria lara love island anthony love island
Love Island Adria

Dok je Jovan osvojio bodove romantičnim doručkom, drugi je zakazao! Lara razočarana poručila: 'Anthony je pao test!'

Moglo bi te zanimati

Šime Elez nije ostao imun na voditeljicu 'Love Islanda Adria': 'Očarala me kad sam je vidio'

Anthony ili Jovan? Dva Islandera žele Laru, ali s kim vam ima više kemije?

Četiri djevojke su ga htjele, a onda je ostao sam! Sve o Anthonyju iz 'Love Islanda Adria', dečku visokom 2,03 metara

Ima samo 19 godina, a već je glavna zvijezda vile: Lara zaludjela dečke u 'Love Islandu Adria'

ANKETA Tko vam je najzgodniji dečko u 'Love Islandu Adria'?

Ovaj frajer ne prolazi nezapaženo: Jovan iz Dubaija očarao je tisuće u 'Love Island Adria'

Pročitaj na Net.hr
Ovako je Marko Grubnić partijao davne 2011. godine: Svugdje ga je pratila traka oko glave
Unuka Grace Kelly objavila zaruke i pokazala nesvakidašnji dijamantni prsten
Kad ona prošeće plažom, sve ostavlja bez daha: Evo zašto je postala svjetska senzacija
Oasis se vraća: Najavljeni koncerti u Velikoj Britaniji, Europi i SAD-u
Filip Lazov o kćerkici, životu u Londonu i ulozi silovatelja: 'Obećavam da sam inače dobra osoba'
Preminuo je Bob Mackie: Njegove haljine nosile Marilyn Monroe, Judy Garland, Cher
Slavna glumica povezana je s kolegom na način koji mnogi ne mogu zamisliti
Kći Ozzja Osbournea prisjetila se Amy Winehouse: 'Bila si čarolija, nedostaješ mi'
Marijana Petir, Nino Raspudić, Lupino: Pogledajte tko je sve zablistao na Zlatnoj igli
Sydney Sweeney ogovorila na brojne kritike koje je izazvala golom reklamom