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Kad nitko ne gleda, Drina i Valentin razmjenjuju najslađe dodire: Evo zašto ih islanderi i publika jednostavno obožavaju!

Drina i Valentin izrasli su u apsolutne miljenike kako ostalih islandera, tako i cjelokupne publike pred malim ekranima!

RTL.hr
14.10.2026 22:10

Ono što ovaj par čini toliko posebnim i preslatkim jest činjenica da ne traže pozornost niti glume pred kamerama. Njihova se magija događa upravo u onim malim, spontanim trenutcima kada misle da nitko ne gleda.

Bilo da je riječ o zagonetnom osmijehu na jutarnjoj kavi, tajnom stisku ruke dok ostali raspravljaju o dramama, ili nježnom zagrljaju u kutu dvorišta dok se vila trese od novih skandala, Valentin i Drina pokazuju kako izgleda prava, staložena i čista privlačnost.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zašto su omiljeni par u vili i izvan nje?

I dok neki parovi troše energiju na taktičke poteze, kod Drine i Valentina sve djeluje prirodno. Upravo zbog nenametljivosti, iskrenosti i međusobnog poštovanja pridobili su srca publike koja ih u anketama redovito svrstava na sam vrh najomiljenijih parova sezona.

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