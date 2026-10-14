Kad nitko ne gleda, Drina i Valentin razmjenjuju najslađe dodire: Evo zašto ih islanderi i publika jednostavno obožavaju!

Ono što ovaj par čini toliko posebnim i preslatkim jest činjenica da ne traže pozornost niti glume pred kamerama. Njihova se magija događa upravo u onim malim, spontanim trenutcima kada misle da nitko ne gleda.
Bilo da je riječ o zagonetnom osmijehu na jutarnjoj kavi, tajnom stisku ruke dok ostali raspravljaju o dramama, ili nježnom zagrljaju u kutu dvorišta dok se vila trese od novih skandala, Valentin i Drina pokazuju kako izgleda prava, staložena i čista privlačnost.
Zašto su omiljeni par u vili i izvan nje?
I dok neki parovi troše energiju na taktičke poteze, kod Drine i Valentina sve djeluje prirodno. Upravo zbog nenametljivosti, iskrenosti i međusobnog poštovanja pridobili su srca publike koja ih u anketama redovito svrstava na sam vrh najomiljenijih parova sezona.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.