'Kad upoznaš moje roditelje...': Anja i Gašper razmjenjivali nježnosti i pričali o životu izvan vile!

Unatoč burnim trzavicama, dramama i konstantnim napetostima s Mili, Anja i Gašper pokazuju da je njihova priča sve ozbiljnija

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Mladi par u vili na Tenerifeu izgleda iznimno sretno, zaljubljeno i opušteno zagrljeni i nasmijani više ne skrivaju koliko uživaju u zajedničkim trenucima, a sve češće pričaju i o onome što ih čeka nakon završetka showa. U opuštenom razgovoru, uz puno smijeha i interne zajebancije, Anja i Gašper dotaknuli su se velikih tema poput obitelji, upoznavanja roditelja i pronalaska stana.

'Mama je znala da si ti moj tip muškarca!'

Dok su razmjenjivali nježnosti, Anja se dotaknula svoje obitelji i toga kako će izgledati njihov prvi susret izvan kamera: "Kad upoznaš moje roditelje, sve će ti biti jasno! Meni je mama rekla da je ništa ne iznenađuje oko mene. Znala je da si ti moj tip muškarca", otkrila mu je Anja kroz osmijeh, dajući do znanja da Gašper ima "zeleno svjetlo" njezinih najbližih.

icon-expand icon-close icon-close Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zajednički stan i slatke provokacije