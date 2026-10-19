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Love Island Adria

'Kad upoznaš moje roditelje...': Anja i Gašper razmjenjivali nježnosti i pričali o životu izvan vile!

Unatoč burnim trzavicama, dramama i konstantnim napetostima s Mili, Anja i Gašper pokazuju da je njihova priča sve ozbiljnija

RTL.hr
19.10.2026 22:20

Mladi par u vili na Tenerifeu izgleda iznimno sretno, zaljubljeno i opušteno zagrljeni i nasmijani više ne skrivaju koliko uživaju u zajedničkim trenucima, a sve češće pričaju i o onome što ih čeka nakon završetka showa.

U opuštenom razgovoru, uz puno smijeha i interne zajebancije, Anja i Gašper dotaknuli su se velikih tema poput obitelji, upoznavanja roditelja i pronalaska stana.

'Mama je znala da si ti moj tip muškarca!'

Dok su razmjenjivali nježnosti, Anja se dotaknula svoje obitelji i toga kako će izgledati njihov prvi susret izvan kamera:

"Kad upoznaš moje roditelje, sve će ti biti jasno! Meni je mama rekla da je ništa ne iznenađuje oko mene. Znala je da si ti moj tip muškarca", otkrila mu je Anja kroz osmijeh, dajući do znanja da Gašper ima "zeleno svjetlo" njezinih najbližih.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zajednički stan i slatke provokacije

Gašper se nadovezao na priču o životu nakon vatrene avanture na otoku, otvoreno priznavši kako mora riješiti stambeno pitanje, pri čemu je u igru ubacio i Anju:

"Za stan trebam vidjeti... To bismo mogli zajedno", predložio je Gašper, na što ga je Anja odmah uz osmijeh bockala.

"Okej Gašper, tri dana smo u paru i ti bi već da ti ja pomažem s izborom smještaja!", kroz smijeh mu je odbrusila Anja.

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