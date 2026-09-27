Kako je atraktivna Slovenka ukrala show: Alja u 'Love Island Adria' ušla bez dlake na jeziku

U 'Love Island Adria' stigla je kao nova bombshellica, no Alja je vrlo brzo pokazala da njezino najjače oružje nije samo izgled. Atraktivna Slovenka u vili se istaknula direktnošću, otvorenim stavovima i time što bez zadrške kaže ono što misli

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Alja je u 'Love Island Adria' stigla kao prava bombshellica – atraktivna, samouvjerena i spremna poremetiti postojeće odnose u vili. No, osim izgleda, brzo je pokazala i ono po čemu se razlikuje od mnogih – što misli, to i kaže. Bez puno razmišljanja ulazi u rasprave, a njezina direktnost već je nekoliko puta izazvala reakcije među islanderima. Ova 25-godišnja Slovenka u vilu je ušla s jasnom idejom – želi upoznati pametnog, emocionalno zrelog muškarca koji zna pokazati poštovanje. Iako je romantična i vjeruje u povezanost, priznaje da zbog ranijih iskustava danas pažljivo bira kome poklanja povjerenje.

icon-expand icon-close icon-close Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Već pri dolasku nije skrivala da joj se ne sviđa zatvorenost pojedinih kandidata. Smatrala je da se, iako su se neki parovi već povezali, svi trebaju biti spremni upoznati nove ljude jer je upravo to smisao showa.

Prozvala dvostruke standarde

Posebno je odjeknuo njezin istup tijekom igre u kojoj su islanderi otkrivali detalje iz svoje prošlosti, uključujući broj intimnih partnera. Nakon što se otvorila rasprava o tome kako se djevojke često procjenjuju zbog tog broja, dok se muškarcima isti kriteriji ne postavljaju, Alja je odlučila reći što misli. Pred svima je prozvala dvostruke standarde i poručila dečkima da nije pošteno osuđivati djevojke zbog njihove prošlosti. Istaknula je da joj smeta što se ženama zamjera ono što se muškarcima često tolerira, a njezin direktan stav izazvao je burne reakcije u vili. Posebno se zamjerila Gašperu i Robertu, koji su čak rekli da neće više s njom razgovarati.

icon-expand Luka i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo