Kako je Valentin iz 'Love Islanda Adria' postao miljenik žena na Balkanu? Njegovi stavovi osvojili su gledateljice

Valentin je tijekom boravka u vili pokazao da se ne boji izreći svoje mišljenje, čak ni kada se ono razlikuje od stavova ostalih muškaraca. Posebno je pažnju privukao svojim odnosom prema Drini, prema kojoj pokazuje poštovanje i razumijevanje. Upravo je takav pristup jedan od razloga zbog kojih ga gledateljice sve više simpatiziraju.
Uvijek na strani djevojaka
Jedan od trenutaka u kojima je Valentin posebno došao do izražaja bila je rasprava o takozvanom 'body countu', odnosno broju intimnih partnera. Nakon što su Gašper i Roberto kritizirali djevojke zbog njihova, prema njihovom mišljenju, previsokog broja bivših intimnih partnera, Valentin je odlučio stati na stranu žena.
Za razliku od njih, Valentin nije smatrao da bi se djevojke trebalo osuđivati zbog njihove prošlosti. Svojim je stavom pokazao da podržava pravo žena na vlastite izbore te da se isti kriteriji trebaju primjenjivati na muškarce i žene. Time je otvorio važno pitanje dvostrukih standarda koji se često pojavljuju kada je riječ o ljubavnim i intimnim odnosima.
Feminist koji se ne boji suprotstaviti drugim muškarcima
Valentin se svojim feminističkim stavovima i zalaganjem za ravnopravnost istaknuo u vili u kojoj su se već nekoliko puta sukobila različita mišljenja o muško-ženskim odnosima. Dok su pojedini kandidati otvoreno iznosili tradicionalnije poglede na veze, Valentin je pokazao da smatra kako poštovanje, razumijevanje i ravnopravnost trebaju biti temelj svakog odnosa.
Upravo je njegova spremnost da se zauzme za djevojke, čak i kada to znači suprotstaviti se drugim muškarcima, jedan od razloga zbog kojih je postao toliko zanimljiv gledateljicama.
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