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Love Island Adria

Kanađanka Tara nasmijala priznanjem u 'Love Islandu Adria': 'Meni bi bio raj da čuvam ovce i budem čobanica'

Prva sezona regionalnog dating showa 'Love Island Adria' započela je u spektakularnom stilu na sunčanom Tenerifeu. U luksuznu vilu, smještenu na egzotičnoj lokaciji gdje su dani topli, a noći vrele, stiglo je prvih pet djevojaka spremnih pronaći ljubav. Svaka od njih donosi jedinstvenu priču, snažnu osobnost i jasna očekivanja od svog budućeg partnera

RTL.hr
14.09.2026 07:00

Među islandericama su se našle i dvije djevojke koje su odrasle u inozemstvu, no ljubav su odlučile potražiti upravo na Balkanu, odnosno među muškarcima iz regije.

Australka u potrazi za 'top Balkancem'

Loren je u vilu stigla ravno iz Australije. Iako za australske dečke kaže da su "OK", priznaje da jednostavno nisu za nju. Ono što traži je strastven Balkanac koji će za nju biti "baš top". Kao svoje prioritete u životu ističe obitelj i ljubav, dok su joj modeling i vlastiti biznis tek na trećem mjestu. Priznaje da se lako i brzo zaljubljuje te da nema određen tip muškarca, ali i da uvijek dobije ono što želi.

Tara, Love Island Adria
Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kanađanka koja želi čuvati ovce

Najveće iznenađenje zasigurno je Tara (23), djevojka koja je odrasla u Kanadi, ali se planira vratiti na Balkan i ostvariti jedan neobičan san. "Meni bi bio raj da ja budem čobanica. Ja mislim da bi ja bila super. Ovako hodam, čuvam ovce, sviram frulu", ispričala je kroz smijeh. Tara je iznimno samouvjerena i ne boji se to pokazati. "Ja se obožavam. Ja sam sebi najbolja, a moram biti, tko će drugi", kaže ona. Svjesna je da se muškarci ponekad boje njezine energije, ali dodaje da ih i voli malo "preplašiti".

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