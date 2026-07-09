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Kći legendarnog nogometaša zaludila je sve muškarce u 'Love Islandu'! Sve o prezgodnoj Gemmi Owen

Gemma Owen, kći nogometne legende Michaela Owena, javnosti je postala poznata kao najmlađa natjecateljica britanskog 'Love Islanda' 2022. godine

RTL.hr
09.07.2026 21:00

Gemma je u 'Love Island' vilu ušla sa samo 19 godina i svojom smirenošću stigla do samog finala, no iza kamere skrivala se već izgrađena međunarodna karijera u elegantnom sportu koji je iznenadio mnoge gledatelje.

Sportski uspjesi prije slave

Prije nego što je postala influencerica, Gemma je bila uspješna jahačica. Dresurnim jahanjem bavi se od djetinjstva, a za Veliku Britaniju na međunarodnoj razini natječe se od svoje jedanaeste godine. Vrhunac njezine juniorske karijere bio je nastup za reprezentaciju na Europskom prvenstvu 2021. godine. Paralelno sa sportom, prije ulaska u show, pokrenula je i vlastiti brend kupaćih kostima, OG Beachwear.

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Odluku o sudjelovanju u 'Love Islandu' donijela je nakon, kako je sama rekla, razočaravajućeg početka jahačke sezone. Njezin otac Michael isprva nije bio oduševljen. "To je vjerojatno najgora noćna mora svakog oca", izjavio je, ali je na kraju ipak podržao njezinu odluku. U showu je brzo pronašla ljubavnu sreću s Lucom Bishom, s kojim je ostala do kraja natjecanja. Njihova veza izdržala je sve izazove, uključujući i ulazak njezinog bivšeg dečka u vilu, te su na kraju osvojili drugo mjesto, odmah iza pobjednika Ekin-Su Cülcülolu i Davidea Sanclimentija.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Iako se njihova veza nastavila nekoliko mjeseci nakon showa, Gemma i Luca prekinuli su u studenom 2022. Nakon izlaska iz vile, Gemma je uspješno iskoristila stečenu slavu, potpisavši ugovore s brendovima poput PrettyLittleThing i pokrenuvši vlastitu liniju nakita.

A usudiš li se zaljubiti? Prijave za Love Island Adria kao i casting traju cijelo ljeto, čekamo da se prijaviš i započneš svoju avanturu života. Prijavi se na linku: PRIJAVA.

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