Kemija između Alise i Anthonyja sve jača unatoč dogovoru: 'Teško je ostati samo prijatelj!'

Iako su Alisa i Anthony nedavno pokušali postaviti jasne granice i ostati isključivo prijatelji, nevjerojatna privlačnost među njima pokazala se neukrotivom.

Alisa i Anthony već neko vrijeme pokušavaju definirati svoj odnos i shvatiti kamo sve ovo vodi. Iako su se na papiru složili da će njihov odnos ostati prijateljski, ubrzo je postalo jasno da je taj plan u vili punoj iskušenja jednostavno nemoguća misija.

"Ja i Anthony smo odlučili da ćemo samo biti prijatelji, a onda kad smo to odlučili, shvatili smo da ne možemo više imati isti prijateljski odnos zbog toga što je među nama počelo", iskreno je priznala Alisa.

Dodala je kako su oboje odmah primijetili očigledan flert i jaku energiju koja ih neprestano gura jedno drugome u zagrljaj.