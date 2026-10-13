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Kemija između Alise i Anthonyja sve jača unatoč dogovoru: 'Teško je ostati samo prijatelj!'

U vili na Tenerifeu napetosti ne nedostaje, a odnosi se mijenjaju iz minute u minutu

RTL.hr
13.10.2026 22:10

Iako su Alisa i Anthony nedavno pokušali postaviti jasne granice i ostati isključivo prijatelji, nevjerojatna privlačnost među njima pokazala se neukrotivom.

'Naša kemija je crazy!'

Alisa i Anthony već neko vrijeme pokušavaju definirati svoj odnos i shvatiti kamo sve ovo vodi. Iako su se na papiru složili da će njihov odnos ostati prijateljski, ubrzo je postalo jasno da je taj plan u vili punoj iskušenja jednostavno nemoguća misija.

"Ja i Anthony smo odlučili da ćemo samo biti prijatelji, a onda kad smo to odlučili, shvatili smo da ne možemo više imati isti prijateljski odnos zbog toga što je među nama počelo", iskreno je priznala Alisa.

Dodala je kako su oboje odmah primijetili očigledan flert i jaku energiju koja ih neprestano gura jedno drugome u zagrljaj.

Anthony i Alisa, Love Island Adria
Anthony i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony se također nije suzdržavao u svojim priznanjima:

"Naša kemija je crazy!", rekao je kroz osmijeh, priznavši da na papiru možda ne djeluju kao tipičan par za vanjski svijet, no strast u vili demantira svaku logiku.

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